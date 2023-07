Ciudad Juárez.- “La trata de personas existe y mi hija fue víctima de ella”, alertó Susana Montes, mamá de María Guadalupe Pérez Montes, quien fue víctima de desaparición, trata y feminicidio en Ciudad Juárez.

Con el tema “Llegar a todas las víctimas de la trata, sin dejar a nadie atrás”, este 30 de junio las Naciones Unidas conmemoran el Día Mundial contra la Trata. Dejar atrás a las víctimas de trata significa no poner fin a la explotación, no apoyar a las víctimas supervivientes una vez liberadas de sus traficantes, no apoyar a las víctimas supervivientes una vez liberadas de sus traficantes y dejar a determinados grupos vulnerables ante los traficantes, destacó.

De acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, durante 2022 fueron denunciados en Chihuahua 38 casos de trata de personas, mientras que en el primer semestre de 2023 sumaron 13 más: uno en enero, uno en marzo, cinco en abril, cuatro en mayo y dos más durante junio.

Nunca regresó

“Lupita”, como le llama su mamá de cariño, se convirtió en víctima de trata a los 17 años de edad, cuando el 31 de enero de 2009 salió de su casa, ubicada en el poniente de la ciudad, para ir a la zona Centro a comprar unos tenis, pero nunca regresó.

Tres años después, Susana recibió parte de los restos de su hija en un ataúd, después de haber sido encontrados en el desierto del Valle de Juárez.

Desde entonces, las autoridades saben que la trata existe, pero las víctimas se siguen sumando, por lo que madres como ella buscan visibilizar los casos de sus hijas para prevenir.

Idalí Juache Laguna también se convirtió en víctima de trata de personas a los 19 años de edad, en 2010, y dos años después, parte de sus restos también fueron entregados a su mamá después de ser encontrados también el desierto del Valle de Juárez.

“Mi hija fue víctima de trata, tal que dos años la trajeron en el Centro de la ciudad, en los hoteles, en los bares. Y a las muchachas que tenían en el Hotel Verde las vendían a los soldados, a los federales, a los municipales, y eso es trata de personas. Siempre habían dicho que eso no existía, pero lamentablemente sí. No sé por qué las autoridades siempre minimizan eso, cuando eso sí sucede”, reclamó su mamá, Norma Laguna.

Llaman a mejorar esfuerzos

El Día Mundial contra la Trata fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y este año la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito hizo un llamado a los gobiernos, fuerzas del orden, servicios públicos y sociedad civil para evaluar y mejorar sus esfuerzos para fortalecer la prevención, identificar y apoyar a las víctimas, y poner fin a la impunidad.