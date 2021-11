Ciudad Juárez.— “Mi vida gira en torno a la música”, mencionó Lisandro García, exitoso músico juarense, profesor y director de orquesta que desde muy pequeño descubrió su gusto por los acordes de un violín y que en la actualidad comparte su experiencia a los alumnos de la licenciatura en Música en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

García manifestó que su primer acercamiento fue con la música sinfónica, a los seis años de edad, y después descubrió su pasión por tocar el violín; es así como decidió tomar clases de dicho instrumento y más adelante estudió la licenciatura en Música, así como la maestría en Dirección Orquestal.

“Yo creo que no elegí la música, la música me eligió a mí, tengo recuerdos muy pequeños de una fascinación por escuchar la música sinfónica, y es una cuestión extraña porque en mi familia no hay músicos, no tuve un acercamiento con algún músico o una figura que me marcara, pero sí tuve claro que me gustaba mucho la música y quería tocar violín”, expresó.

Detalló que dicha profesión es de gran sacrificio y de obstáculos como cualquier otra, pero requiere de mucha disciplina, pasión y de trabajo duro para lograr los objetivos que cada músico se proponga.

Con 25 años de carrera, Lisardo ha logrado alcanzar varios objetivos como músico. Además de docente, se desempeña como director artístico en la Asociación Filarmónica del Norte, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ y del Puerto Rico Summer Music Festival, así como director general del Centro Educativo Musical Tomza (Cemut).

García señaló que el Día del Músico es una festividad que pasa totalmente desapercibida, pero sus familiares y personas cercanas lo felicitan, además considera que la música forma parte de todos y que tiene un gran alcance en la vida de todas las personas.

“Es bonito que se acuerden de felicitarnos en este día, en realidad la música forma parte de todos. La música me ha forjado como la persona que soy, sería complicado encontrar una relación con todo lo importante o valioso en mi vida que no tenga que ver con la música”, expresó.

Datos históricos han dado a conocer que la festividad del Día del Músico se estableció en 1594, cuando el Papa Gregorio XIII designó a Santa Cecilia como patrona de todos los músicos, quien es una de las mártires más veneradas por los cristianos.

La Unesco designó a nivel mundial el 22 de noviembre, fecha en que murió Santa Cecilia, como una conmemoración en honor a la cristiana y fue tomada como celebración para todos los músicos.

Lisandro García

25 años de carrera

• Músico

• Docente universitario

• Director artístico en la Asociación Filarmónica del Norte, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UACJ y del Puerto Rico Summer Music Festival

• Director general del Centro Educativo Musical Tomza (Cemut)