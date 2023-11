‘La Moradita’, toda una tradición

Ciudad Juárez.- Con una fachada pintoresca en colores amarillos, morados y verdes que se alcanza a ver desde la avenida Tecnológico, está la conocida papelería “La Moradita” de Doña María, quien desde hace 35 años creó el lugar como el sustento principal de su familia, pero con el tiempo se convirtió en su pasatiempo favorito.

En un espacio de uno por cinco metros aproximadamente, se aprecia todo tipo de artículos decorativos, escolares y de belleza como moños para el cabello, muñecas, arreglos de graduación, plastilina, hilos, listones, juegos de mesa, tijeras, velas, entre otras cosas.

Doña María, de 71 años de edad, mencionó que su local ya se ha vuelto toda una tradición en la zona, pues sus clientes utilizan su negocio como referencia de “ahí todo encuentras”.

“Este lugar ha sido mi refugio, me encanta mi trabajo, mi familia ya me pide que me retire por mi edad, pero no quiero. Aunque ande con la pierna lastimada no lo haré. Para mí estar aquí es servir a la gente, a veces me pongo a platicar con mis clientas”, dijo Doña María, nombre por el cual ya la conoce su comunidad.

Se trata de una zona rodeada de locales, plazas comerciales y escuelas como la Secundaria Técnica 33 que se ubica a un kilómetro de distancia, lo que le ha permitido que durante los ciclos escolares la papelería tenga mayor afluencia de consumidores.

“Me surto de diferentes partes, me gusta salir a conseguir la mercancía porque a veces la pido por un proveedor y me traen lo que quieren. Me gusta ser yo la que seleccione, aparte de traer lo que los clientes piden, así fue como crecimos también al atender sus necesidades”, dijo la dueña.

Del techo colgaban adornos navideños que hizo hace años una de sus hijas para la venta, pero ahora para Doña María representan más que un adorno, es un recuerdo emotivo que la remonta a cuando recién inició con el negocio.

“La mayoría de las cosas que ven aquí las hago yo por algunas ideas que también traen los clientes que requieren para un evento específico”, añadió.

Para quienes busquen un regalo o un complemento para las fechas decembrinas, “La Moradita" cuenta con sistema de apartado y la compra con tarjetas de crédito y débito. La pueden encontrar en la calle Rancho del 24 #3016 de la colonia Pradera Dorada.