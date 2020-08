‘La mayoría de brotes son por reuniones familiares’

Ciudad Juárez— Los brotes de Covid-19 en la localidad suman 76, que han dejado 810 casos con 56 defunciones, informó Gumaro Barrios Gallegos, subdirector de Epidemiología en el Estado; urgió por prevención a la población.

“Afortunadamente, una gran parte, prácticamente el 80% de ellos ya se cerraron, ya no hubo más casos y bueno, nuestro deber, de todas formas, es darles dos períodos de incubación para ver que no haya más casos en esas áreas, y si ya no hay más casos hay un protocolo donde debemos avisar a México”, indicó.

Refirió que los brotes, entendidos como dos o más contagios relacionados en un espacio determinado, que más suceden son los intrafamiliares, que encabezan la lista, ya que estos integran el 48% de este total.

El 52% restante, precisó el epidemiólogo, se integran en diversas categorías que facilitó: Ceresos (3 brotes) 187 casos con 5 finados; Maquilas (3 brotes) 59 casos con 25 finados; Leona Vicario (1 brote) 13 casos con 0 finados; Asilos (5 brotes) 42 casos con 10 finados; Filtro para Migrantes (1 brote) 13 casos con 0 finados.

Además, Albergue Ojinaga (1 brote) 2 casos con 0 finados; Jornaleros (1 brote) 27 casos con 1 finado; Hospital Civil Libertad (1 brote) 7 casos con 1 finado; Sedena Parral (1 brote) 71 casos con 0 finados; Sedena Ojinaga (2 brotes) 12 casos con 0 finados; y en Sedena Guachochi (1 brote) 9 casos con 0 finados.

En Sedena Juárez (1 brote) 53 casos con 0 finados. Continuó: Guardia Nacional Chihuahua (1 brote) 28 casos con 1 finado; Asentamiento Tarahumara (1 brote) 3 casos con 0 finados; Hospital de Zona 35 del IMSS (2 brotes) 30 casos con 6 finados; Centro Tenda di Cristo (1 brote) 9 casos con 1 finado; Oficinas Centrales SSCh (1 brote) 7 casos con 1 finado; Hospital Poliplaza Juárez (1 brote) 15 casos con 1 finado.

Precisó que en la FGE Occidente Cuauhtémoc se cuenta (1 brote) 14 casos con 1 finado; Comunidades Chinipas (2 brotes) 17 casos con 0 finados; Cuartel Militar Guachochi (1 brote) 9 casos con 0 finados.

Asimismo, la Presidencia Municipal de Jiménez (1 brote) 4 casos con 0 finados; Policía Estatal Cuauhtémoc (1 brote) 10 casos con 0 finados; Oficinas JMAS Parral (1 brote) 2 casos con 0 finados; Comunitario Guazapares (1 brote) 4 casos con 0 finados; Comunitario Manuel Benavides (1 brote) 3 casos con 0 finados; Comunitario Urique (1 brote) 3 casos con 0 finados; Laboral Chihuahua (1 brote) 27 casos con 0 finados. (Alejando Vargas / El Diario)

