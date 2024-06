'La lucha es perpetua', dice 'Máquina de Fuego'

Ciudad Juárez.- Desde la colonia Rancho Anapra, en donde nació y creció, Jaime Flores Aguirre, candidato a la alcaldía de Juárez por el partido Pueblo, da seguimiento a los primeros resultados de la jornada de elecciones de este 2 de junio.

A través de una pantalla, el juarense mejor conocido como “Máquina de Fuego”, permanece atento a la información que arroja todavía a cuenta gotas el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“La lucha es perpetua, la revolución no está en la victoria tanto como en la lucha constante. Y la resignación es la derrota última y es la única que yo no conoceré en vida. Yo, mientras viva, estaré en la lucha”, dijo el fronterizo tras el cierre de la jornada electoral.

Flores Aguirre, tiene 26 años de edad y vive actualmente en la colonia Centro, pero nació y creció en la colonia Rancho Anapra, una de las zonas con mayores niveles de inseguridad en la ciudad, por lo que decidió convertir su cuerpo en una protesta andante.

“Soy un entusiasta del arte, de las ciencias, un insurrecto, un revolucionario, obrero, hijo de obreros, soy el síntoma de la enfermedad que el sistema inyecta en las comunidades vulnerables, eso soy”, se describió.

Dijo que la candidatura le permitió llegar a una mayor cantidad de juarenses, lo que planea aprovechar para seguir denunciando y luchando a favor del pueblo.

“Cuando fui a votar la gente me pidió muchas fotos, eso se me hizo bonito… Y, la política me gusta mucho, planeo involucrarme más, ya pienso estar bastante más metido en eso, porque la verdad es que ahí es donde me siento pleno”, externó.