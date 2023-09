La leucemia le cambió la vida

Ciudad Juárez.- Un diagnóstico repentino de leucemia linfoblástica aguda le cambió la vida a Óscar Humberto Gutiérrez Salinas, de 28 años, quien desde hace un mes se encuentro hospitalizada para recibir su tratamiento.

Antes de saber el padecimiento, Óscar ya había tenido dolor en los huesos, notó moretones en su cuerpo, y al ingresar al hospital el 3 de agosto ya tenía una anemia grave, sin pensar que la enfermedad sería delicada.

Luego de la noticia tuvo que incapacitarse en sus dos trabajos: en uno se desempeña en el área de mercadotecnia y publicidad en una tienda de ropa, y en otro en una empresa de publicidad.

“Tuve que dejar mi trabajo de un día para otro, cuando entré aquí la verdad no me imaginé que me iban a dar ese diagnóstico, pensé que me darían unos días o una semana, pero se extendió a más; afortunadamente, toda mi familia y mis amigos me han estado apoyando, y mis compañeros en las empresas me han apoyado mucho”, comentó el entrevistado.

Óscar se encuentra internado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el hospital 66, en el que se le dieron cuatro semanas de quimioterapias, ha recibido alrededor de 15 unidades de sangre y 25 de plaquetas.

“Los vecinos me comentaron que van a organizar una hamburguesada para ayudar con lo que se vaya a requerir después de terminar estas cuatro semanas de tratamiento, que la verdad no estoy cien por ciento seguro de lo que va a continuar; el médico me mencionó que terminando las quimioterapias tiene que evaluar qué tanto avanzamos con el tratamiento y a partir de ahí determinar qué es lo que seguirá”, dijo el entrevistado.

Para apoyar a Óscar con recursos económicos para los tratamientos y gastos que se presenten, sus vecinos decidieron realizar una venta de hamburguesas el próximo 23 de septiembre a las 12:00 del mediodía en la calle Ejido Cananea, número 640, en el fraccionamiento15 de Mayo.

“Lo que estoy solicitando es el apoyo para que vaya al gente a la hamburguesada, para que coman, la pasen bien y también para ayudarnos”, expresó Óscar Humberto Gutiérrez. (Verónica Domínguez)