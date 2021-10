La decisión que salvó su vida

El pasado 20 de noviembre del 2010, Martha Isela Mata ingresó a un quirófano con la firme convicción de extirpar una enfermedad que tan sólo unos días antes le fue detectada: cáncer de mama. Al salir de la cirugía una parte de su cuerpo se quedó dentro, sin embargo, ella salió del hospital con sus manos alzadas por el aire en señal de victoria.

“Haberme quitado mi seno no me hace sentir menos mujer; al contrario, es una decisión que toda mujer dispuesta a seguir adelante debe tomar”, dijo Martha, de 59 años, a quien se le diagnosticó cáncer de mama en una de sus visitas de rutina con el ginecólogo y, entre lágrimas, tomó la decisión de hacerle frente de inmediato.

El 12 de noviembre de ese año, el día de cumpleaños de su esposo, José Alfredo González, Martha acudió al doctor a realizarse una revisión de rutina, y al detectarle un bulto extraño se le realizó una radiografía que confirmó la enfermedad. Entonces, Martha regresó a su casa y en compañía de su marido decidió enfrentar lo que llama una experiencia de vida.

En conmemoración al mes en que se invita a la sensibilización sobre el cáncer de mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de promover la detección temprana, Martha aconseja a todas las mujeres “no perder la fe en Dios, buscar el apoyo en la familia y agarrar al toro por los cuernos, no hay de otra, porque si no lo hacemos así hay menos posibilidades de vivir”.

De acuerdo con datos de la OMS, el cáncer de mama genera cada año 1.38 millones de casos nuevos en el mundo y 458 mil muertes de mujeres, de las cuales la mayoría se registra en los países en desarrollo debido a la detección tardía por falta de sensibilización y la dificultad para acceder a los servicios de salud.

Martha logró detectar la presencia de la enfermedad a tiempo y decidió extirpar su seno derecho para evitar que las células cancerosas se esparcieran por el resto de su cuerpo. “Para mí un espejo no significa nada, sólo sirve para ver que no me haya quedado un cabello parado, pero evitaba verme, no porque ya no tuviera un seno sino porque buscaba asimilarlo”, contó.

Vivió su proceso

El proceso de recuperación fue largo: Martha se sometió a 35 quimioterapias y 16 radiaciones, además continúa realizándose mastografías para asegurarse de que el cáncer salió de su cuerpo; sin embargo, en el proceso no sólo ha recibido el apoyo de su familia, sino también la reforzó el apoyo de otras mujeres que como ella lograron vencer la enfermedad.

“Se tiene una que querer mucho y tener mucha autoestima”, dijo Martha, quien exhortó a las mujeres a explorar su cuerpo y realizarse revisiones médicas para detectar a tiempo cualquier irregularidad y poder atenderse.

Las autoridades de Salud invitaron a las mujeres de 40 a 69 años a practicarse una mastografía de manera gratuita, sin importar su derechohabiencia, en alguna de las tres unidades de la Secretaría de Salud Estatal en Ciudad Juárez: UNEME Dedicam, al suroriente de la ciudad, en avenida Fundadores de América número 4238, fraccionamiento Senderos del Sol, teléfono para cita 656-629-3300 o en la extensión 54610.

Estudios gratuitos en:

UNEME Dedicam

*En avenida Fundadores de América No. 4238

*Fraccionamiento Senderos del Sol

*Teléfono: 656-629-3300, extensión 54610

Centro de Salud Águilas de Zaragoza

*Calles Temozozoc y Tecpancaltzin

*Colonia Águilas de Zaragoza

*Teléfono 656-843-8075

CESSA Colinas

*Calle Zacatecas

*Colonia Colinas de Juárez

*Teléfono: 656-170-3629