La crisis ya pasó: CFE

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez

Luego de que el Gobierno de Texas reportó haber ordenado detener la exportación de gas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esperar que la medida no se concrete, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –que utiliza ese combustible como una de sus principales fuentes– afirmó que el abasto en la entidad está garantizado.

“Tenemos todo previsto. La crisis grave ya pasó (…) Está garantizado el abasto (…) aunque cierre Texas”, dijo a este medio Luis Bravo, coordinador de comunicación corporativa de CFE.

En breve entrevista telefónica, el funcionario agregó que lo que se puede presentar son breves interrupciones en el servicio si se dan picos en la demanda y que están sujetas al criterio de la autoridad de comercialización, que es el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace).

“Al estado de Chihuahua no le va a pasar nada. El Cenace puede ser que en horas pico decida, en su momento, Cenace, no la CFE, hacer pequeños tiros de carga si es que llegara a ser necesario, por la demanda, que es de la 6 de la tarde a las 11 de la noche; por eso el presidente hizo hoy (jueves) un exhorto a la población a que en esas horas utilice la menor cantidad de energía posible”, dijo Bravo.

“Si eso sucede, si de pronto la demanda crece, etcétera, a lo mejor el Cenace saldría a hacer tiros de cargas, que son las pequeñas interrupciones, pero eso es decisión del Cenace”, señaló, para agregar que estas definiciones aún no se toman.

En la conferencia matutina en la Ciudad de México, López Obrador dijo tener información de que la instrucción anunciada el miércoles por el gobernador de Texas, Gregg Abbott, para que los productores de gas de ese estado frenen la exportación hasta el domingo, no había sido aprobada.

“Esa propuesta del gobernador de Texas, tengo la información de que no fue aprobada; eso no significa que se haya cancelado, está ahí la propuesta de no permitir que salga gas de Texas. Esto no sólo afecta a México, afecta también a otros estados de la Unión Americana, por eso no se aprobó y hay posturas distintas en Estados Unidos”, dijo López Obrador.

En la misma conferencia de prensa, Miguel Reyes Hernández, director de CFEnergía y CFE Internacional, reportó que el apagón que inició la mañana del pasado lunes 15 de febrero en diversos estados del norte del país se generó por una combinación de descenso en la temperatura en Estados Unidos, un pico en la demanda de gas natural y de electricidad en ese país, una “caída” en la generación de renovables, el congelamiento en diversos ductos y, en consecuencia, un aumento de precios.

“¿Qué hicimos nosotros? Como ya sabíamos desde el viernes que esto podía provocar cortes, desde ese mismo viernes CFEnergía y la Dirección General de la CFE toman la decisión de empezar a comprar barcos, gas natural licuado, desde ese viernes. Barcos que van a llegar hoy (jueves) en la tarde, entre hoy en la tarde y mañana en la mañana, un barco en Manzanillo y otro barco en Altamira; es decir, como respuesta inmediata, rápida, a esta situación de crisis”, indicó.

Hernández señaló también que, además de la compra del combustible en barcos, se buscó reemplazar el gas natural con otros combustibles, por lo que “garantizamos el suministro desde el viernes hasta el domingo y estábamos en inventarios entre el 90 y el 96 por ciento”.

Por separado, Bravo dijo a este medio que “Chihuahua puede recibir la luz que se genera desde Querétaro, no importa dónde estén (las fuentes), el Cenace puede tomar energía de Monterrey, puede tomar energía de Puebla, de otras plantas, de Chicoasén, Chiapas, y mandarla” a esta entidad.

Sin detallar, Bravo agregó que la empresa estatal está utilizando también tecnologías y fuentes alternas al gas para su producción, como la generación en hidroeléctricas, con carbón, combustóleo, diésel y energía nuclear.

“¿Qué aprendizaje también hay en este episodio? Pues nos muestra la vulnerabilidad que hay de depender en este caso del gas de una sola fuente, de que requerimos obviamente, por seguridad y soberanía energética y es lo que está haciendo el Gobierno de México con la dirección del presidente de la República, fortalecer a las empresas del Estado”, dijo Hernández en la conferencia de prensa.

En el mismo encuentro con los medios, el director de Cenace, Carlos Meléndez, informó que, al advertirse el déficit de provisión en Texas, se identificaron las reservas de fuentes alternas al gas y se hizo el plan de sustitución de suministro.

“Se inició el proceso de restablecimiento a las 07:51 (del lunes); a las 18:30 ya teníamos recuperado el 75 por ciento de la carga afectada, de todos los usuarios que tenían pérdida de energía, gracias a la entrada en operación de más centrales hidroeléctricas, de centrales fotovoltaicas, también a base de combustóleo, de diésel y de gas natural, que todavía contábamos en ese momento”, dijo.

El apagón

Según el presidente de México se debió a factores como:

• Descenso en la temperatura en EU

• Pico en la demanda de gas natural

• Demanda de electricidad

• ‘Caída’ en la generación de renovables

• Congelamiento en diversos ductos

• Aumento de precios

srodriguez@redaccion.diario.com.mx