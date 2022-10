Ciudad Juárez.— La carne se pudre, el olor es fétido y poco a poco el cerebro deja de funcionar. Ese es el efecto de la heroína que se comercializa en la zona Centro de esta ciudad, por eso Matías la abandonó un año atrás al conocer de cerca las consecuencias del consumo de esa droga.

Junto a él se recorre la avenida Juárez. Es por la mañana y el mayor movimiento lo implican los vehículos que forman largas filas para ingresar a Estados Unidos. De manera discreta Matías señala a un “zombi” como él les dice a los adictos al opioide.

PUBLICIDAD

Se observa a un hombre, parece que tiene una edad entre los 45 a 50 años, y que camina rengueando mientras estira la mano para pedir unas monedas a los transeúntes.

“Tiene el pie podrido”, explica Matías. Mientras camina el viandante exhibe su pie lesionado, su cabello revuelto y ropas raídas dan cuenta de su precaria condición económica y las pocas monedas que consigue son para comprar la heroína que se inyecta en cualquier parte del cuerpo donde perciba una vena.

“Desde hace un tiempo la heroína que se vende aquí dejó de ser de amapola, ya no es goma. Aquí empezaron a vender heroína mezclada hasta con veneno de ratas y muchos químicos; si no te la inyectas en la vena, te salen abscesos que con el tiempo se pudren y ahí andan caminando con la carne descompuesta, como zombis”, insiste Matías.

El entrevistado pide no ser descrito físicamente, y aunque autorizó la difusión de su historia en la que narra su inició en el consumo de alcohol y cocaína desde los 12 años, por su seguridad se omitirán mayores detalles para evitar que sea identificado.

“Yo dejé la heroína por eso. Porque la están revolviendo con fentanilo, conozco las consecuencias y yo no quiero eso, eso me llevó a dejarla. Antes aquí en el Centro no se podía ni hablar del fentanilo, ahora esa droga ya corre desde aquí –la avenida Juárez– y hasta Camino Real, pero sabes que la mezcla es mala hasta que ya te vas a ponchar y ves la piedra en la mezcla”, dice Matías.

Heroína mezclada con fentanilo

Según el mapa georreferencial delictivo, elaborado por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y que muestra la presencia de grupos delictivos que operan en la ciudad, se establece que la zona centro es “controlada” por “La Empresa” y “Los “Aztecas”.

Y aunque ambas organizaciones presuntamente no estaba involucradas en la comercialización del fentanilo, los consumidores de heroína que se encuentran en la zona Centro explican que la heroína pura se hacía como goma al mezclarla con agua. Ahora se observa la mezcla como “piedra” porque muelen mal las pastillas.

Y aunque las autoridades investigadoras han atribuido al narcomenudeo el aumento de muertes violentas en la ciudad, la transición que hacen los grupos delictivos al mezclar la heroína y la cocaína con el fentanilo es un motivo de alarma para los consumidores, particularmente para aquellos que están en proceso de rehabilitación y conocen el problema a fondo.

“El efecto es de mucho placer, como 10 veces un orgasmo, pero se termina muy rápido, por eso quieres más y más. Es muy adictivo y las consecuencias son las sobredosis. Te mueres”, explica Uriel, otro de los entrevistados y quien plantea que las drogas que se venden en el Centro de Juárez son puras mezclas.

Él y Matías, consideran que las consecuencias se ven en las calles, con los “zombis” que deambulan en varios puntos de la ciudad y eso les da miedo, al ver cómo las personas quedan severamente afectadas.

Metadona, la solución: usuarios

El consumo del fentanilo es una realidad para los usuarios que optaron por abandonar la heroína ante las graves consecuencias que observaron y optaron por la metadona, un narcótico sintético y legal utilizado por el Centro de Integración Juvenil en el tratamiento de la adicción a los narcóticos, opiáceos principalmente.

Los especialistas refieren que se carece de evidencia científica para medir el consumo del fentanilo en la ciudad, ya que no tienen laboratorio que analice diversas dosis de heroína y corroborar o descartar que la droga que aquí se vende está mezclada con el anestésico de procedencia ilegal.

“Se tienen que mandar a hacer pruebas de laboratorio que sí tenga reactivos, porque un laboratorio común sólo cuenta con cinco: marihuana, cocaína, heroína, metanfetamina y benzodiacepinas, se requieren reactivos específicos para el fentanilo”, explica David Alonso Gómez Melchor, responsable de la unidad de tratamiento a usuarios de heroína, del Centro de Integración Juvenil (CIJ)

Gómez Melchor menciona que como CIJ están prácticamente atados de manos para conocer el problema real del consumo de fentanilo mezclada con heroína entre los usuarios de la zona Centro, que es donde mayor incidencia se tiene registrada, ya que ellos elaboran estas pruebas y en determinado momento corresponde al usuario realizarlas con sus propios recursos.

Menciona que actualmente 220 usuarios diario acuden por una dosis de metadona diaria a esta Unidad del CIJ, la cual tiene un costo de 40 pesos.

Para recibir el tratamiento el paciente debe pagar inicialmente 450 pesos y posteriormente cubrir el costo de su dosis diaria.

“Es una droga legal, barata y segura. Yo la prefiero”, asegura Mercedes, quien salió del Centro de Integración Juvenil tras recibir su dosis diaria y regresa cada día esperando algún día dejar atrás sus adicciones.

“Estamos hablando de más de 200 pacientes que acuden diario a recibir tratamiento. Con anterioridad teníamos un poquito más pero bajaron los niveles cuando nos cambiamos de dirección”, refiere David Alonso Gómez Melchor.

En el 2013 fue inaugurada esta Unidad para la Prevención del Consumo de Drogas que junto con la Unidad de Hospitalización, localizada en el mismo lugar, constituirían el complejo de atención de adicciones más grande de América Latina, con 5 mil metros cuadrados de construcción, se informó entonces.

Hoy el espacio ha sido reducido a unas cuantas oficinas, con la instalación del Cerecito y los usuarios de la metadona fueron enviados a la parte trasera.

La recepción tiene sillas rotas, paredes húmedas con el cubrimiento de yeso por caerse y la maleza rodea el lugar, lo que evidencia el abandono del espacio que para los mismos adictos es la solución al problema.

“La metadona es la solución, resuelve un problema de salud, porque eso son las adicciones”, dice Matías, sin embargo, considera que las autoridades en todos sus niveles simplemente no quieren resolver el problema porque las drogas es un negocio redituable.

“Cuando atiendan los problemas emocionales y mentales de las personas las cosas van a cambiar, pero a nadie le importa, por eso está entrando el fentanilo, da mucho, mucho placer y eso es lo que busca el adicto ante su miseria de vida”, explica Matías.

Policías agreden a usuarios

Uriel, como usuario de metadona, comparte que desgraciadamente aún los siguen observando como una basura de la sociedad y son los policías municipales sus principales enemigos.

Denuncian que cuando acuden a la unidad, contigua al estacionamiento de la estación de policía del Distrito Centro, son agredidos por los agentes, quienes los “levantan”, los golpean, les roban sus pertenencias y hasta el dinero para su tratamiento.

Estos casos son continuos, confirma David Alonso Gómez Melchor, quien asegura que buscará el diálogo con el secretario César Omar Muñoz Morales, para solicitar que se respeten los derechos humanos de los pacientes.

Ayer, mientras se redactaba esta nota informativa, usuarios del CIJ, reportaban que una mujer había sido golpeada por agentes preventivos, la habían despojado de 600 pesos incluyendo el dinero de su dosis y la dejaron tirada debajo de una camioneta, por lo que fue rescatada por unos niños.

El secretario se comprometió a realizar una investigación interna a fin de atender estas quejas públicas.

En los CIJ

220 Usuarios diarios

450 pesos Pago al inicio del tratamiento

40 pesos la dosis de Metadona