La arrestan en Querétaro por homicidio de bailarina

Una mujer detenida en el estado de Querétaro ayer fue puesta a disposición de un Tribunal de Control acusada de haber participado en un homicidio ocurrido en el 2012 afuera del bar Joker, en contra de una bailarina.

La sospechosa es Jessica Margarita H.R., a quien se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva para asegurar su presencia a juicio.

La víctima Larissa René Molina Yáñez fue baleada el 10 de diciembre de 2012, en el exterior del centro nocturno ubicado en el cruce de las calles Paseo de la Victoria y bulevar Manuel Gómez Morín y fue trasladada al Hospital Poliplaza donde falleció.

La causa de muerte de Molina fue un shock hipovolémico consecutivo a laceración de arteria iliaca izquierda causado por disparo que recibió en el abdomen, así lo expuso un agente del Ministerio Público (MP) a la jueza de Control, María Isela Vázquez Granados, en una audiencia realizada ayer en la décima sala de la “Ciudad Judicial”.

Contra Jessica Margarita se recabó la declaración del menor de edad que presuntamente disparó contra Larissa René, el 18 de diciembre del 2012 ante un agente del Ministerio Público (MP) asistido por un abogado particular y con la presencia de su padre Diego Alberto M.V., dijo que ocho días antes había estado en el exterior del bar y vio llegar a la víctima a bordo de un automóvil Jetta de color gris.

Diego indicó que la hoy arrestada lo llevó al lugar a bordo de una pick up de color blanco y le señaló quien era el blanco del ataque. Por lo que él descendió de la troca, se colocó a unos cinco o seis metros de la víctima y disparó como unas seis veces.

“Cuando disparé yo me volteé hacia un lado y sólo sé que apunté hacía un lado de la cajuela del carro donde venía la muchacha y su amiga, la que iba con ella antes de que yo disparara. Ella ya estaba en el suelo y escuché que su amiga a la que le disparé le comentaba ‘qué chingados estaba haciendo?’, fue cuando ella me volteó a ver y es cuando yo saqué el arma y disparé yo vi que todavía seguía de pie y yo salí corriendo y la volteé a ver y vi que ella sólo tenía su cara de susto pero no se cayó. Fue cuando salí corriendo tras de Jessica tratando de alcanzar la troca ya que nos habíamos quedado de ver a la vuelta del Joker”, declaró Diego Alberto.

El menor también dijo que debido a la presencia de patrullas en el sector, él bajó de la troca y abordó un camión de transporte público hasta un supermercado ubicado en la zona del aeropuerto, donde lo esperaban Jessica Margarita y un nombre a quien identificó como Jorge Javier, novio de la mujer, para que les entregara el arma de fuego.





800 pesos por no hablar





Al día siguiente, 11 de diciembre del 2012, Jessica Margarita le dio 800 pesos “para que no hable” y después ella huyó, agregó el testigo quien también refirió que estaba arrepentido y que cometió el crimen porque lo habían amenazado Jessica y Jorge Javier.

Ayer, al preguntarle si deseaba rendir declaración, la acusada dijo “no, no voy a hacerlo señorita juez”.

Al final la jueza le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por dos años y fijó otra diligencia para determinar si vincula o no a proceso a Jessica Margarita.





re[email protected]