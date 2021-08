La alerta llega tarde: Norma Ledezma

Chihuahua— Un total de 29, de los 551 homicidios dolosos de mujeres cometidos durante el primer semestre del 2021 en el estado, son los que se han tipificado como feminicidios según datos de la FGE.

Dichas cifras sumadas a las que se reportaron en el lapso 2017-2020 dieron pie para que se decretara la alerta de género, misma que para algunos llega tarde y deja al gobernador Javier Corral libre de cualquier responsabilidad. Los resultados de las acciones que se pongan en marcha a partir del referido decreto, podrían verse en un lapso de 5 años.

Los delitos de género, según los reportes de la Fiscalía no se refieren únicamente al asesinato de mujeres, también incluyen: violación, abuso sexual y violencia familiar cuya víctima sea del sexo femenino. La estadística oficial indica que en el lapso de enero a junio del 2021 en Chihuahua se cometieron 2 mil 078 delitos de género, de los cuales: 873 corresponden a violencia familiar, 357 violaciones, 297 abusos sexuales, 522 homicidios y 29 feminicidios.

En el caso de los feminicidios, febrero y junio son los meses con mayor número de eventos registrados con 7 y 6 respectivamente mientras que marzo y abril reportaron cinco cada uno, más 3 correspondientes a enero y 3 a mayo. En cuanto a los homicidios dolosos de mujeres, mayo fue el mes de incidencia más alta con un total de 107 asesinatos, seguido por febrero con 98, marzo 95, abril 94, enero 90 y junio 38.

Según datos del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) durante el quinquenio de Javier Corral, de octubre 2016 al 30 de junio de 2021, se han registrado 139 feminicidios pero hay que tomar en cuenta que fue en el año 2017 cuando se reformó el Código Penal del Estado de Chihuahua y se tipificó el delito de feminicidio.

La información emanada de dicho organismo establece que durante el 2018 se reportaron 217 muertes violentas donde la víctima fue mujer, de las cuales el 21 por ciento se tipificó como asesinato por razones de género, siendo el año con mayor incidencia de este delito.

En 2017 las víctimas de feminciidio sumaron 12, en 2018 casi se cuadriplicaron llegando hasta 45, en 2019 sumaron 31, 30 en 2020 y al cierre de junio –según Ficosec– sumaron 21 aunque la cifra de la Fiscalía difiere.

La tasa del primer semestre del 2021 para el estado de Chihuahua es de 1.1 feminicidios por cada 100 mil mujeres, misma que se encuentra un 37.5 por ciento por arriba de la media nacional que asciende a 0.8 feminicidios por cada 100 mil mujeres. En promedio anual, el 10 por ciento de las víctimas mujeres son por feminicidio.

En el 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitó se decretara la Alerta de Género en 5 municipios sin embargo, un proceso que aparentemente llevaría seis meses duró dos años. Este martes 17 de agosto, a 21 días de que Javier Corral concluya su mandato, la alerta llegó.

“Lamento mucho que llegue a estas alturas, faltan 3 semanas para que termine el gobierno de Javier Corral. Se llevaron dos años de estudio para poder analizar que estaban matando a las mujeres en Chihuahua. Me parece que este asunto está arreglado para que él ya no tenga ninguna responsabilidad. Mal, que siempre el tema de mujeres sea lo último que el gobierno atienda”, señaló Norma Ledezma de la organización Justicia para Nuestras Hijas.

Por su parte, la titular de la FEM Wendy Chávez, dijo que la declaratoria de alerta para Chihuahua significa un paso importante aunque, los resultados de las acciones que se realicen podrán verse en un período de 5 años.

“Considero que es positiva en el sentido en que se está viendo el diseño de un plan de trabajo de atención, combate y prevención de la violencia de género, que es de un período prolongado de tiempo. Pudiera facilitar la institucionalización de políticas públicas, el fortalecimiento de las que ya existen y esperemos ver resultados del trabajo que se haga en 5 años”, indicó.

Explicó que lo que las académicas hicieron fue generar un plan de trabajo que fuera más allá de lo que se ha hecho en otras alertas, recomendaciones más amplias y a largo plazo.

“Generan propuestas al gobierno para que se aborden en 6 meses, si las acepta dejan en espera la activación de la alerta y si no las acepta la activan de manera inmediata; igual si en ese tiempo no se hace nada la activan. Para Chihuahua el proceso fue distinto porque no vamos a esperar a cumplir acciones en un plazo tan corto como 6 meses. Las recomendaciones de las académicas son más amplias de temporalidad más grande para que se haga un abordaje más profundo de las cuestiones de la violencia de género”, señaló.