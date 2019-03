La ‘cazaron’ desde banco para quitarle 90 mil pesos

Tres personas fueron encontradas culpables de haber asaltado a una mujer y a una menor de edad para apoderarse de casi 90 mil pesos que acababan de retirar de un banco así como de utilizar un vehículo con reporte de robo.

Los procesados son Jorge Alberto Valenzuela Salas, Misael Durán Martínez y Magda Evangelina Esparza Díaz. El Ministerio Público (MP) pide que se les imponga una pena de 11 a 38 años de cárcel, la próxima semana el mismo Tribunal de Enjuiciamiento unitario que ayer emitió el fallo condenatorio se pronunciará al respecto.

Los hechos sucedieron el 2 de mayo del 2017 cuando la víctima se presentó en la sucursal de Santander ubicada en las avenidas Adolfo López Mateos y De la Raza para retirar 92 mil pesos y depositar siete mil pesos.

Cuando ella estaba realizando esas transacciones, se percató de una pareja que estaba cerca la observaba. Luego se retiró de la institución crediticia y en su trayecto se percató que los ocupantes de un Honda Civic modelo 2004 con matrículas EKP-9687 del Estado de Chihuahua la iban siguiendo y trató de perderlos de vista.

Al creer que lo había logrado, la víctima llegó a un negocio de venta de jaulas ubicado en las calles Centeno y Pitahaya pero a los pocos minutos arribó Jorge Alberto Valenzuela para amagar a la hija de la víctima y exigirle que le entregara el bolso con unos 85 mil pesos, un celular LG valuado en tres mil 500 pesos y las llaves de su vehículo.

Valenzuela huyó del lugar a bordo del Honda Civic –robado el 17 de abril del 2017 en plaza comercial ubicada en bulevar Zaragoza y Óscar Flores Sánchez– junto con Misael Durán Martínez y Magda Evangelina Esparza Díaz y minutos más tarde todos fueros detenidos tras una persecución que finalizó cuando el auto se impactó con un camión que estaba parado en las calles Zaragoza y Canadá y atrás del Honda chocó otro camión.

La víctima identificó a Misael y a Magda como las personas que la observaron en la institución bancaria y a Jorge Alberto como quien la amagó con un arma de fuego para quitarle sus pertenencias.

Ayer por la mañana, antes de que el Tribunal emitiera el fallo, la abogada defensora de los tres acusados le expuso al Tribunal de Enjuiciamiento presidido por el juez Maurilio Ríos Neave que el MP no acreditó cuál fue la cantidad sustraída pues la víctima había hecho un depósito, afirmó que en el atraco se utilizó un objeto similar a un arma de fuego pero no una pistola real y que el vehículo usado no es un Honda Civic como se acusó.

El fiscal a cargo del caso refutó los argumentos de la defensa, al señalar que si estaba acreditada la cantidad, que el objeto asegurado causa el mismo temor que un arma de fuego y respecto al vehículo respondió que se trataba de un error de forma y no de fondo.

Después de las 14:00 horas el juez Ríos Neave emitió un fallo condenatorio en contra de los tres sospechosos y también citó a otra diligencia para la próxima semana a fin de analizar qué pena les impondrá a los detenidos, como parte del juicio oral número 124/2018.





[email protected]