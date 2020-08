Justifica comisario de la SSPE gasto de viáticos

Cortesía

Ciudad Juárez— El gasto de 33 millones 070 mil 172 pesos por concepto de viáticos se hizo por el desplazamiento del personal operativo a las cinco zonas del estado, las cuales requerían de seguridad, justificó ayer Emilio García Ruiz, comisario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

“Entre mayor es el despliegue del personal operativo, mayor será el gasto. Tenemos elementos en cinco zonas del estado, los cuales deben tener viáticos para hospedaje y alimentos, no puedo mandarlos a operativos sin recursos”, aseguró el jefe policiaco.

Mencionó que sólo en Juárez se tenían 150 elementos y ante el incremento en los índices de inseguridad y por la pandemia que requirió de la instalación de filtros sanitarios en la frontera se elevó a 570 el número de agentes desplazados sólo en Juárez.

Dijo que el recurso ha sido insuficiente, ya que no fue considerado en el presupuesto de la Fiscalía General de Estado, a la que pertenecía la Comisión Estatal de Seguridad y que al convertirse en secretaría los recursos fueron limitados.

“A mí no me preguntan si es lo que necesito, si me preguntan pongo el triple porque en ese sentido no sólo la capital tiene problemas, también Juárez, Madera, Ojinaga, el Valle, que es en donde estamos pidiendo la construcción de los cuarteles”, dijo.

“Ahora, cómo le hago para no gastar viáticos, pues es no hacer nada, que era lo que pasaba antes de que yo llegara. El uso de los viáticos es ineludible al trabajo, no es algo que se tenga que cuestionar porque para combatir la inseguridad y desplazar al personal es indispensable contar con viáticos”, aseguró.

Dijo que en la FGE, a cargo de César Augusto Peniche Espejel, no se calculó el presupuesto para la SSPE, prácticamente lo partieron a la mitad y simplemente no le alcanza con el recurso asignado porque la secretaría está conformada en cinco áreas.

“Esta secretaría abarca temas de prevención, inteligencia, combate al crimen organizado y la localización de objetivos de carácter prioritario que antes no se atendía. Nunca atendieron un tema de objetivos prioritarios hasta que yo llegue”, afirmó.

Agregó que está solicitando los recursos para la construcción del cuartel en el Valle, donde los grupos delictivos han arreciado sus disputas por el control de la zona fronteriza.

“Espero que me autoricen el recurso, sólo falta la firma de las autoridades de Práxedis G. Guerrero para empezar a construir el edificio, yo estimo que nos tardamos tres meses en tenerlo listo una vez que nos autoricen el presupuesto y así evitamos gastos de viáticos”, aseguró.