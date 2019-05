Juez ‘se excedió’ en caso de doble feminicidio, reclaman

Ciudad Juárez— “La juez Rocío González Lara se excedió en sus funciones”, consideró la titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) Wendy Chávez, quien anunció que analizarán si presentan una queja para que se revise su actuación por parte del órgano de control del Poder Judicial.

Durante la audiencia judicial celebrada en la octava sala de la “Ciudad Judicial” por el caso de dos mujeres víctimas de violación, homicidio e inhumación clandestina, la juez González llamó la atención al fiscal Pedro Magdaleno Baca y le advirtió que lo multaría si seguía con imprecisiones.

“Lo que yo aprecio no es que hayan sido errores del ministerio público sino que, a la hora de plantear nuestra pretensión jurídica respecto a los hechos por los que se formó la imputación, fue donde se requirieron algunas cuestiones por parte de la jueza. Veo los requerimientos que ella hizo y considero que se excedió en su función”, expresó Chávez.





Necesario informar sobre todos los delitos: FEM

Precisó que la formulación de imputaciones es cuando el ministerio público le comunica a la persona imputada que se le está siguiendo una investigación en su contra y se le tiene que decir por cuáles hechos.

“La Fiscalía le da a esos hechos un encuadre jurídico y es la pretensión del ministerio público sobre determinados delitos. Sin embargo, en la audiencia, la jueza previene al ministerio público sobre algunas cosas con las que ella no está de acuerdo. Por ejemplo, nosotros creemos que hay el delito de desaparición forzada por particular, ya que los sujetos privaron de la libertad a las víctimas y escondieron su paradero”, expresó.

Señaló que ese delito de la desaparición forzada por particulares es prácticamente una figura nueva y se debe explorar para ir estableciendo criterios, ya que según señaló lo menos es que el ministerio público se presente y formule cargo sólo por feminicidio, pero no es así la situación.

Mencionó que ya se presentó un caso de una mujer que se llevaron a Casas Grandes y ella por fortuna fue rescatada y prácticamente le formularon los mismos delitos: violación, desaparición de particular y feminicidio en grado de tentativa.

La fiscal señaló que en este caso no se presentó ningún problema y fue el juez Del Villa, “pero cada quien tiene su postura”.

“La jueza decía que para ella el que las hubieran enterrado (a las víctimas, es porque) ya había ocurrido el feminicidio, pero nuestra postura es que considere todo el antecedente de que no sólo las mataron, sino que previamente las privaron de la libertad con el objeto de que no fueran localizadas; también las privaron de la vida y fue lo que el ministerio público le atribuyó al acusado”, expresó.

Chávez señaló que la juez hizo una intervención para que se acotaran cuestiones pero dijo que no era el momento para discutirlas.

“Si el ministerio público tiene una cuestión jurídica con la que el tribunal no está de acuerdo, en la vinculación a proceso es el momento para decir que sí vincula o no vincula por la pretensión que la Fiscalía tiene y no antes”, expresó.

Señaló que en su opinión la intervención de la juez era para que el ministerio público se desistiera de ciertas figuras jurídicas desde la formulación de cargo y le quitara trabajo a ella porque no la obliga a que se pronunciara en la vinculación a proceso.

“Creo que la juez no tiene que tener ese tipo de intervenciones en el momento procesal en que se encontraban, o sea para la formulación de imputación. “Si tiene algo que pronunciarse respecto a la postura de la Fiscalía lo puede hacer en la vinculación a proceso, que es el momento en que ella ya resuelve la petición que se le hace”, expresó.

Señaló que en su consideración sí se dan las figuras jurídicas que se plantearon ante la juez.

“Para nosotros sí es importante que cuando ocurre un feminicidio no nada más se vaya el ministerio público sobre eso. Claro, es el delito más grave porque hay una privación de la vida, sin embargo hay otros delitos que confluyen en los hechos y para que quede en la memoria social y memoria jurídica una resolución correcta por justicia de las víctimas tiene uno la obligación de que no nada más se sancione por el feminicidio sino también por los demás delitos que confluyen”, expresó.

Chávez señaló que van hacer una revisión más puntual de lo que ocurrió en la audiencia ya que “sí se dio que la juez se excedió en su actuación”, para que los órganos de control del tribunal hagan lo que corresponda al respecto y se dé la corrección administrativa.





