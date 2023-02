Juegan falsos rumores con su sueño americano

Ciudad Juárez.— Un falso rumor de que Estados Unidos había abierto sus fronteras para enviar a los migrantes en camiones a Canadá provocó que unos mil 500 extranjeros varados en Ciudad Juárez formaran la noche del miércoles una caravana sobre el bordo del río Bravo, por donde más de 500 de ellos cruzaron la frontera para entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Los oficiales asignados a la Estación Ysleta “encontraron grandes grupos de migrantes que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos” entre las 8:30 de la noche del miércoles 8 de febrero y las 0:30 de la mañana del jueves 9, informó ayer la autoridad estadounidense; mientras que unas mil personas más que descubrieron el engaño decidieron quedarse en México.

Los encuentros de más de 500 migrantes ocurrieron en la puerta fronteriza cerca de la calle Yarbrough Dr. y la carretera fronteriza César E. Chávez, a la altura del bulevar Francisco Villareal Torres, en un lapso de cuatro horas, pero durante toda la noche del miércoles y las primeras horas de la mañana de ayer, los agentes continuaron encontrándose con grupos que intentaban ingresar a los Estados Unidos de manera irregular.

La mayoría fueron ciudadanos de Venezuela, pero también cruzaron la frontera personas de Nicaragua, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú y El Salvador, informó la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso.

Procesados de inmediato

Advirtió que “todos los migrantes encontrados serán procesados en consecuencia”, y ayer mismo expulsó a cientos de ellos de regreso a Ciudad Juárez. Un total de 200 personas de Venezuela y Nicaragua fueron devueltas bajo el Título 42 por el puente Stanton-Lerdo, mientras que los centroamericanos fueron expulsados a través del puente Santa Fe-Paso del Norte. Pero se desconoce si otros fueron enviados a otras fronteras.

Los migrantes que integraron la caravana se encontraban principalmente en cuartos de renta, hoteles o tapias de la ciudad; cientos también salieron de albergues como el Centro Integrador para el Migrante Leona Vicario, la Casa del Migrante, el gimnasio municipal “Kiki” Romero e iglesias cristianas, en donde ya no se les permitió nuevamente el ingreso, en los dos primeros debido a que antes de ingresar deben pasar por un filtro para evitar la propagación del Covid-19, y en las iglesias cristianas porque esa misma noche su lugar fue tomado por otras personas.

‘Nada ha cambiado’

“Los migrantes afirman que les han dicho que las políticas estadounidenses han cambiado y les permiten permanecer en los Estados Unidos. Sin embargo, el Sector de El Paso quisiera informar a los migrantes que nada ha cambiado. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en el sector de El Paso continúa expulsando migrantes bajo la autoridad del Título 42 de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC)”, destacó ayer la autoridad encargada de vigilar la frontera de Estados Unidos con México.

Algunos extranjeros caminaron desde la calle Dalias y el bulevar Bernardo Norzagaray hasta la altura de la Plaza de la Mexicanidad, por donde comenzaron a subir al bordo fronterizo, mientras que otros llegaban en transporte solicitado a través de plataformas digitales, todos con la esperanza de ver en el marcador fronterizo número 42 los camiones en los que estaban subiendo a los migrantes para llevarlos a Canadá.

“Nos engañaron, dijeron que habían camiones del otro lado del muro, que los estaban llevando a Canadá. Pero uno con la esperanza después de meses acá pues tiene que venir pa’ ver”, dijo un venezolano al lamentar haber perdido el espacio en el albergue en el que se encontraba.

Dijo que a través de mensajes de WhatsApp otros migrantes comenzaron a asegurarles que familiares o amigos ya habían cruzado la frontera y estaban siendo trasladados a Canadá.

“Nos avisaron que estaban cruzando por acá por el muro y estaban llegando unos autobuses pa’ llevarnos hacia Canadá. Lo que queremos es cruzar pa’ ir a trabajar, ¿me entiende?, porque el destino de nosotros es cruzar, sea a los Estados Unidos o sea hacia Canadá, para mandarle algo a nuestra familia para Venezuela. Imagínense: un sueldo en Venezuela de 5 dólares mensuales, eso es lo que vale un kilo de arroz, 5 dólares”, explicó Luis González, quien hace dos meses llegó con su esposa a Ciudad Juárez.

No tienen nada

Parado frente al muro, tras descubrir que se trató de un engaño, el sudamericano narró que ambos caminaron desde un hotel cercano a la Catedral hasta la altura del bulevar Francisco Villarreal Torres, con la esperanza de que les permitieran el ingreso al vecino país después de ocho meses de travesía.

“No he agarrado cita (a través de la aplicación CBP One, en busca de una excepción humanitaria al Título 42), cuando voy a mandar correo pa’ que me confirme se queda nada más la hora y la cita. Igualmente fui, que me tocaba el 2 (de febrero) y no estaba en la lista, por eso es que hay mucha gente que está cruzando así (por el río Bravo), porque pa’ salir de Venezuela vendieron su casa, vendieron carros, todo”, comentó el venezolano al ver a sus paisanos cruzar el río Bravo, llamado río Grande en Estados Unidos.

Intentan autoridades prevenirlos

“Regrésense a los albergues, son rumores falsos”, alertaban agentes de la Guardia Nacional con altavoces a los migrantes sobre el bordo fronterizo, luego de que algunos de los extranjeros aseguraron haber sido amenazados por ‘coyotes’ que les pedían que se fueran de la zona.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), del Instituto Nacional de Migración (INM) y de Grupo Beta también permanecieron en el bordo, en donde explicaban a los migrantes que las autoridades de El Paso no los enviarían hacia Canadá sino devuelta a México.

La confusión de algunos migrantes se debió a que la ciudad de Nueva York está pagando los boletos de algunos migrantes que se encuentran en sus refugios, bajo un proceso, para que se trasladen a Canadá en busca de asilo.

La salvadoreña Deisy Salguero, de 47 años de edad, también llegó la noche del miércoles al bordo del río con su hijo, su nuera hondureña y su nieta de 3 años de edad, pero al descubrir que sólo habían sido falsos rumores decidieron regresar al Centro de la ciudad, en donde rentan un cuarto para dormir.

“De repente alguien dijo que iban a abrir la puerta 42 y todos nosotros por la emoción del sueño americano, pero ya vemos que todo esto es mentira. Nos volvieron a engañar, igual que cuando estábamos en nuestro país, todo lo que nosotros estamos viviendo es una ilusión nada más de querer entrar y lograr el sueño americano… yo quizá hasta me arrepiento de haber salido de mi país”, dijo la mujer, envuelta en una cobija, mientras pedía el apoyo de la Policía estatal para regresar al Centro de Ciudad Juárez.

“Otra vez nos engañaron… tenemos dos meses de estar acá y nos expulsaron el 3 de enero… es mentira todo lo que nos dicen del sueño americano, que aquí nos esperan. No podemos entrar, sí entramos pero nos regresaron, y la verdad que sí se sufre mucho en el camino, se aguanta demasiado frío, hay personas que terminan con hipotermia, yo me tuve que montar al tren, a ‘la Bestia’; que nadie les mienta que esto es fácil, porque no es fácil”, agregó, parada en los límites de la frontera, minutos antes de comenzar el jueves.

Un grupo de venezolanos aseguró ayer que después de caminar desde la zona Centro cruzaron el río internacional, pero los agentes de la Patrulla Fronteriza les explicaron que no serían trasladados a Canadá, que intentaran ingresar a través de un puerto oficial por medio de la aplicación CBP One, por lo cual muchos de ellos, principalmente adultos solos, comenzaron a cruzar corriendo el río de regreso a México.

Debido a que no tenían dinero para regresar en un vehículo de plataforma, algunos de ellos tuvieron que dormir en gasolineras o en el exterior de tiendas de conveniencia, hasta que poco antes del amanecer comenzaron nuevamente a caminar hasta el Centro de la ciudad.

Envían mensaje

“Se vieron engañadas y se les hizo creer que por alguna razón al ingresar a los Estados Unidos los iban a llevar hasta Canadá, desde esto era una mentira, que no se fíen de todos los mensajes de redes sociales y que comunican de manera no oficial. Que esperen información oficial”, pidió ayer el Consejo Estatal de Población (Coespo) a la población en movilidad que se encuentra en Juárez.

Su coordinador, Enrique Valenzuela, les recordó que los únicos medios vigentes para ingresar a Estados Unidos son a través de una cita por medio de la aplicación CBP One o a través de un programa especial al que los oriundos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití pueden ingresar a través de la página www.uscis.gov/CHNV.

Caen en mentiras

Mil 500 Llegaron al bordo del río Bravo

500 Se entregaron a Patrulla Fronteriza del Sector El Paso

200 Fueron devueltos por el puente Stanton-Lerdo

Otros Por el puente Santa Fe-Paso del Norte

Los únicos medios vigentes para ingresar a EU son a través de la aplicación CBP One o por medio del programa especial al que los oriundos de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití pueden accesar en www.uscis.gov/CHNV