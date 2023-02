Juegan defraudadores con sueños de familias

“Sonia”, esposa y madre de familia, creyó haber encontrado a través de redes sociales la casa de sus sueños. Vio la vivienda anunciada en uno de los tantos grupos existentes en Facebook y no dudó en marcar para pedir una cita y más información.

Acudió al domicilio y en efecto era la casa que había visto, sin embargo, al desconocer los procesos inmobiliarios, terminó siendo timada y estafada con 180 mil pesos por un supuesto vendedor e inversionista de una inexistente empresa.

El caso de “Sonia” es uno de los dos que han llegado a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en esta frontera desde septiembre pasado, cuando entró en vigor la Norma 247 que regula al sector inmobiliario, y el cual escaló hasta la denuncia penal en la Fiscalía General del Estado Zona Norte.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), notarios y la misma Profeco, el desconocimiento o la falta de información de los ciudadanos es la causa principal de este tipo de fraudes, y es precisamente lo que se pretende evitar con la nueva norma.

“El desconocimiento no te exime de la responsabilidad, y aplica tanto para el que se dedica a ofrecer propiedades como a quien pretende comprarla”, señaló Gildardo Muñoz, presidente local de la AMPI.

Destacó que las personas antes de comprar una casa o cualquier propiedad deben acercarse con personal capacitado, certificado, de una inmobiliaria establecida, quienes pueden comprobar fácilmente su legalidad y conocimiento.

En el caso de las personas que se dedican a vender o rentar propiedades, éstas deben también conocer la nueva norma, acreditar sus conocimientos y cumplir con los nuevos lineamientos, que comienzan por tener mínimo la certificación, afiliación al AMPI o licencia inmobiliaria.

“Deben buscar a profesionales, instalados, que sepan dónde ubicarlos en cualquier situación y eviten ellos el riesgo de un fraude y de gente que aprovecha la necesidad de vivienda que hay”, expresó.

Agregó que a la fecha existen falsos agentes inmobiliarios que incluso llevan a personas a casas ocupadas, invadidas o que simplemente ofertan una vivienda que ellos no tienen el permiso para hacerlo.

Es el caso de “Sonia”, en el que resultó que el supuesto vendedor que le mostró la casa y el “inversionista”, eran padre e hijo y no eran ninguna de las dos cosas que dijeron ser, además que la vivienda que ofertaban no era de ellos ni tenían el permiso de los dueños para venderla.

“Yo la verdad nunca me fijé en nada, no me mostraron ni gafete ni nada de inmobiliaria, y en el local que fuimos sólo tenían una lona afuera que decía Mejoravit, y yo nunca se los pedí. En las hojas que nos dieron cuando entregamos el dinero sólo firmamos, pero no se especificó nada sobre la devolución ni nada”, lamentó la afectada.

Finalmente “Sonia” pudo recuperar los 180 mil pesos que entregó al defraudador tras la denuncia que interpuso ante la Fiscalía, sin embargo hay innumerables casos en los que las familias sólo pierden su dinero.

Sergio Pablo Tejada González, titular de la Profeco estatal, detalló que otra de las quejas es reciente y se encuentra en trámite.

Indicó que por el momento no se ha realizado ningún operativo referente a la norma oficial de las prácticas comerciales a inmuebles ya que “actuamos a través de quejas o denuncias por parte de los consumidores, para proceder al requerimiento del contrato adherido a la Procuraduría Federal del Consumidor”.

De acuerdo con Gildardo Muñoz, es la alta demanda de vivienda lo que aprovechan defraudadores para despojar a las familias de lo poco que tienen, por lo que es muy importante asegurarse de que tratan con un verdadero profesional.

Indicó que por ejemplo, tras la pandemia, aumentó el número de personas que se dedican a los bienes raíces, sin embargo muy pocas están certificadas, tienen su licencia o están afiliadas a la AMPI, que es hasta el momento el organismo inmobiliario de mayor peso a nivel nacional e internacional.

El líder inmobiliario recomendó a las personas tener cuidado en quién confían su patrimonio y acercarse mejor con un experto que los lleve de la mano hasta finalizar la compra o venta de su inmueble.

“No por querer ahorrar vaya a tener un problema más grande”, indicó al referirse a que a veces las personas quieren evitar el pago de los servicios inmobiliarios y lo quieren hacer ellos directamente o con cualquier persona, lo que luego les trae mayores problemas o la pérdida incluso de sus propiedades.

¿Qué dice la NOM-247?

La NOM-247, que tiene como objetivo regular la práctica comercial y de publicidad en las transacciones de compraventa del sector inmobiliario, entró en vigor el 19 de septiembre de 2022 y las multas por incumplir alguna de sus disposiciones pueden alcanzar los 6 millones de pesos.

Esta NOM, en la que participó en su elaboración el colegio local de notarios públicos, no deroga ni sustituye lo establecido en las disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección al Consumidor (la “Ley de Protección al Consumidor”) y es aplicable para los fraccionadores, constructores, promotores y demás personas que intervengan en la asesoría y venta de inmuebles al público.

Entre las nuevas disposiciones están que:

• El proveedor está obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de inmuebles.

• La publicidad que utilice el proveedor, incluyendo aquella que se haga a través de fideicomisos para realizar la venta de inmuebles, debe ser veraz, comprobable, clara y exenta de diálogos, imágenes y otras descripciones que induzcan o puedan inducir a los consumidores a error o confusión.

• El proveedor debe poner a disposición del consumidor de manera física o digital el proyecto ejecutivo de construcción.

• El proveedor, incluyendo aquellos ya sean personas físicas o morales que utilicen fideicomisos para realizar la venta de inmuebles, debe informar al consumidor sobre el estado legal de la propiedad y/o posesión del inmueble.

• El promotor debe contar con una credencial expedida por el proveedor, o bien, por el concesionario de ventas que contenga de manera visible su nombre completo, logo del concesionario en su caso, logo del proveedor, cargo, vigencia de la identificación y un número telefónico de atención de quejas.

• El precio de venta del inmueble debe ofertarse en moneda nacional, sin perjuicio de que pueda ser expresado también en moneda extranjera; de ser el caso, estará al tipo de cambio que rija en el lugar y fecha en que se realice el pago, de conformidad con la legislación aplicable.

• El proveedor debe garantizar que dentro de la vivienda se cuente con las instalaciones y condiciones necesarias para la provisión de los servicios básicos de las viviendas que comercializa.

Publicidad de inmuebles

La NOM-247 indica que los anuncios publicitarios deben tener atributos y contribuciones que correspondan a su función y uso, no deberán utilizar lenguaje que se pueda malinterpretar o que carezca de las características señaladas desde el inicio.

Otros de los puntos a considerar son:

• No utilizar mensajes que sugieran que la adquisición del inmueble hace tener características o cualidades personales superiores de aquel que no lo compra.

• No induzca a creer que el inmueble cuenta con materiales, distribución, servicios, acabados, dimensiones, o características de las cuales carezca y/o no pueda comprobar.

• No inducir al consumidor a cometer actos ilícitos o contrarios al orden público, o se atente contra la dignidad o integridad del ser humano.

• Queda prohibido incluir en la información o publicidad, toda leyenda o información que indique que han sido avalados, aprobados, recomendados o certificados por sociedades o asociaciones profesionales, cuando éstas carezcan de la documentación apropiada.

• No provocar descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona o empresa, de sus inmuebles, actividades o circunstancias o de sus marcas, nombres comerciales u otros signos distintivos.

• No utilizar frases o leyendas dirigidas a obtener una ventaja indebida de la reputación de una marca.

• Se podrán utilizar las marcas de Infonavit, de Fovissste u otros organismos nacionales o programas públicos de vivienda, de conformidad con lo dispuesto en la norma.

• También se pide que la información y publicidad del proveedor debe estar en idioma español, en términos comprensibles y legibles.

¿Cómo puede evitar ser víctima de un fraude inmobiliario?

Busque asesoría con un profesional: certificado, con licencia inmobiliaria o afiliación al AMPI

Si ve la propiedad en plataformas, asegúrese de que el vendedor es real

Corrobore la existencia de la empresa: páginas de Internet, redes; puede pedirle su contrato de adhesión a Profeco, aviso de privacidad

Pida al asesor su identificación de la empresa en que labora

Ojo con el pago del servicio inmobiliario: éste se hace hasta el final una vez concretada la operación en notaría

