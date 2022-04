Juárez se queda en verde

Ciudad Juárez.— De mañana al domingo 17 de abril la semaforización epidemiológica seguirá siendo verde (riesgo bajo), recordó Salud del Estado. Será la tercera vez consecutiva y la quinta en lo que va de contingencia sanitaria que se establecerá el nivel de exposición mínimo ante el Covid-19, lo que no implica el fin de la pandemia, toda vez que ésta sigue presentando mutaciones que mantienen expectantes a las autoridades sanitarias.

Al primer trimestre en Juárez, los casos de SARS-CoV-2 en 2022 superaron 11 por ciento los de todo 2021 y alcanzaron 50 por ciento de los documentados en el 2020, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal. Paradójicamente, aunque los contagios –ante el factor ómicron– resultaron más que los de los años pasado y antepasado, las muertes fueron 68 y 78 por ciento menos de forma respectiva, puntualizó el seguimiento.

Mientras que durante enero, febrero y marzo hubo 13 mil 269 infectados aquí según los datos oficiales, en los 12 meses de 2021 fueron 11 mil 915 y en 2020 (marzo-diciembre), 26 mil 082. Gracias a las vacunas, las defunciones han presentado un comportamiento a la baja: se documentaron 530 en el citado lapso, lo que, considerando los infectados, es menor a las mil 693 del año pasado y las 2 mil 409 del antepasado.

Las condiciones que se dan después de la cuarta oleada, junto a 2.6 millones de inyecciones aplicadas, permitirán que la economía pueda desarrollarse sin mayores restricciones, pero deberá haber precaución. En los primeros días de abril van nueve casos y dos decesos, lo que implica que dicha patología prevalece, y no sólo eso: ahora, según el Colegio Médico, amenaza con un posible repunte con la subvariante BA.2.

“Es un semáforo ‘epideconómico’. No estamos en contra, para nada, de la economía de la ciudad, pero sí estamos a favor de que mientras el virus siga no debe colocarse un semáforo verde por las autoridades, porque significaría, o así lo entiende la gente, que se acabó la pandemia y no es así”, manifestó el doctor Alonso Ríos Delgado, titular del gremio de médicos. Exhortó a toda la sociedad a mantenerse muy atenta.