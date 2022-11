Juárez no cambió la hora

Ciudad Juárez.- Aunque Juárez no tuvo cambio de horario, la actualización automática de computadoras y celulares causó confusión entre los fronterizos ayer domingo.

“No me afectó, sólo que iba a llegar una clienta, y por eso supe que tenía mal la hora”, expresó Laura Matoff, quien ya muy tarde veía que en realidad era “muy temprano” y eso la motivó a estar preguntando la hora en redes sociales.

PUBLICIDAD

Precisamente en redes sociales la confusión no se hizo esperar. “Aguas!!! Por que los relojes del celular si se atrasaron el mio marca 12:56 am y sopas es la 1:56 am segun san Google”, cuestionaba un usuario de Facebook.

En algunos casos, los relojes del celular y de mano marcaban horas diferentes.

Aunque ayer los paseños atrasaron su reloj una hora, en el caso de Juárez no fue así, esto debido a que derivado de cambios legislativos se excluyó a las fronteras chihuahuenses del horario estacional, que sí mantendrán las ciudades fronterizas del norte del país de otros estados, como las de Sonora, por ejemplo.

De acuerdo con autoridades locales y federales, el reloj desigual, que se mantuvo homologado con la ciudad vecina durante los últimos 12 años, se mantendrá así por hasta tres semanas, en tanto la Cámara de Diputados ajusta, de nuevo, una homologación a petición del Congreso del Estado.

Hay que mencionar que los juarenses mantendremos, hasta que no haya cambios legislativos, la hora Centro, al igual que el resto del estado, de acuerdo con la nueva Ley de Husos Horarios aprobada por el Congreso de la Unión.