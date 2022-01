Juárez, no apta para personas con discapacidad

Diariamente las personas con discapacidad enfrentan diversas barreras, entre ellas pocas oportunidades educativas y profesionales, además del tema de movilidad; en esta ciudad las calles y principales avenidas no cuentan con los requerimientos necesarios para el tránsito libre y seguro.

Según datos del Inegi, Ciudad Juárez cuenta con 229 mil 392 habitantes con discapacidad, limitación, algún problema o condición, de los cuales 106 mil 764 son hombres y 122 mil 628 son mujeres.

Kenya Guadalupe Cervantes Méndez es una mujer que hace tres años perdió su pierna izquierda luego de una negligencia médica. Explicó que nació con mielomeningocele, un defecto del tubo neural en el cual los huesos de la columna no se forman totalmente.

Dicha enfermedad le provocó pie equino, y con el paso del tiempo se le formó una úlcera en su pie, misma que tuvo que ser tratada con luz ultrarroja, tratamiento que no se le aplicó de buena manera por lo que le provocó una quemadura profunda.

Fue entonces cuando la única opción fue la amputación, ya que la mala atención médica que recibió le desarrolló una fuerte infección por osteomielitis.

“Ha sido doloroso, pero quedarme con el pie así me iba a resultar peor, entonces al amputarlo se me iba a quitar el dolor y podía hacer la vida, no como la hacía, pero sí al menos que me pueda mover, atender a mis hijos; entonces dije que sí”, mencionó.

Seis meses después de perder una de sus extremidades, con el apoyo de su familia Kenya pudo recibir una prótesis por parte de Club Rotario Juárez Oriente, que hace entregas gratuitas a personas que han sufrido una amputación de sus extremidades inferiores a causa de un accidente o enfermedad.

“Trato de no pensar en lo que perdí, si no en lo que estoy ganando, porque si me pongo a pensar yo sé que podría caer en depresión, que es lo que a muchas personas les pasa, que se ponen a pensar en las cosas que ya no podrán hacer, pero sí ha sido difícil”, dijo la entrevistada.

Explicó que luego de este difícil capítulo en su vida la empresa donde laboraba la despidió, y para salir adelante puso su negocio propio en donde ha enfrentado un momento complicado por la pandemia.

Detalló que como una persona con discapacidad le pide a la sociedad que sean conscientes de las dificultades que enfrentan diariamente, aunque son personas capaces de realizar cualquier cosa con apoyo y paciencia.

“Que nos vean como personas y no como fenómenos que se van a quebrar y que nos den la oportunidad, que sí podemos, y que si nuestro cuerpo está enfermo nuestro espíritu no, está sano y listo para luchar; porque una pierna no me define ni dice quién soy yo, es mi alma, espíritu y cabeza, tengo una inteligencia y soy más que mi cuerpo”, apuntó.

Dianelly Pacheco, de Fundación Integra, asociación en la que ha trabajado durante 20 años, señaló que son muchas las barreras a las que están expuestas las personas con discapacidad, pero una de ellas es la falta de accesibilidad en las calles.

“Visiblemente en nuestra ciudad la gran barrera es la accesibilidad y movilidad en las personas con discapacidad… la ciudad ni siquiera es accesible para una persona sin discapacidad, pero todas esas barreras físicas vienen de las actitudes que nos encontramos en la sociedad”, explicó.

Detalló que otro de los problemas es en el ámbito educativo, las personas con discapacidad tienen dificultades para que se les haga valer su derecho a la educación, al igual que en el ámbito laboral en donde existe un alto número de discriminación y las empresas no cuentan con lugares accesibles para que se puedan desarrollar.

Políticas públicas

Pacheco mencionó que si bien los problemas son grandes existe un avance que aunque ha sido lento se puede reflejar, ya que cada vez existen más empresas, organizaciones o personas que apoyan la inclusión hacia las personas con discapacidad e incluso las políticas públicas también se han sumado en la creación de leyes a favor de la discapacidad.

“La mayoría de las personas no conocemos lo que es la discapacidad, es importante estar un poco conscientes de que cualquiera de nosotros puede tener una situación de discapacidad”, expresó.

Actualmente en Fundación Integra se tienen casi 500 personas, entre niños y jóvenes adultos a los que se les brinda apoyo sobre autismo, aprendizaje y lenguaje, y la atención a personas con discapacidad motriz en el área de rehabilitación física.

Si usted está interesado en conocer más detalles sobre el trabajo que se hace en esta fundación puede comunicarse al número de teléfono 656-624-8735, para mayor información.

Problemática en las calles

Abel Chacón, miembro de Peatones Heroicos, organización sin fines de lucro que ha luchado durante años por los derechos de movilidad en Ciudad Juárez, explicó que históricamente existe un abandono por parte de las autoridades en cuestión de accesibilidad en la vía pública.

Dicho rezago les impide a las personas poder trasladarse a pie por la ciudad y esto se debe a una falta de atención por parte de las autoridades, que no han cumplido con los derechos que las personas deben tener para caminar de manera fácil y segura por las calles.

“Hay una ley que tiene que ver con personas con discapacidad y se establece que las autoridades estatales y municipales atenderán las situaciones irregulares que obstruyen el paso para personas con discapacidad en la vía pública, es claro que no se han atendido esas disposiciones”, mencionó.

Señaló que dentro de las avenidas que tienen mayor problema está la Tecnológico, misma que ha sido atendida por la actual administración, que ha realizado importantes acciones como las instalaciones de rampas de acceso peatonal en donde no había.

“Actualmente se han visto algunas acciones, este nuevo Gobierno municipal parece que está poniendo atención a este importante rezago en materia de accesibilidad peatonal, pudiéramos decir que se han dado unos primeros pasos”, apuntó.

Explicó que una de las propuestas que le han solicitado al actual Gobierno es que se consolide el proyecto del BRT con banquetas accesibles y seguras que brinden a las personas el poder transitar de manera adecuada por estas vialidades.