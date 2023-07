‘Juárez, más que una urbe de paso’

Ciudad Juárez.- Un queretano busca mostrar mediante un mural en un puente, que Ciudad Juárez es mucho más que una urbe de paso.

El artista es Alonso Bravo, un hombre proveniente de la ciudad de Querétaro y cuya profesión es la pintura y la practica en diversos lugares del país.

Su llegada a la urbe fronteriza fue el pasado lunes 26 de junio y desde ese día, comenzó a realizar el boceto de lo que será un extracto de los elementos que para él, tienen resonancia hasta su terruño, lo que a su punto de vista, representa a los juarenses desde la óptica de otro estado.

“Es una especie de recorrido de diferentes elementos y personajes que creo que le dan vida a Juárez como ciudad y comunidad, desde los ‘matachines’, un poco de flora, de fauna como el sapo de la meseta o un ajolote tarahumara”, dijo el artista.

El mural tendrá más elementos contemporáneos, tales como la “X”, Tin-Tan, Juan Gabriel y las maquiladoras.

Alonso Bravo se preparó en cuanto a los aspectos que incluiría en su mural, esto en base a los lineamientos planteados por el Municipio, ya que estas obras tienen que aportar representaciones de la urbe.

Por su parte, Bravo reveló que las singularidades de su obra resuenan para él, ya que encuentra similitudes entre la ciudad fronteriza y su sitio de origen.

“Quiero expresar la línea de tiempo de Juárez, pues el tema de la frontera es interesante, tal como el desierto, yo no había estado así; también el paisaje montañoso me parece interesante y el clima, porque en Querétaro es semidesértico”, dijo el hombre.

El proyecto, impulsado por el Gobierno municipal, trata de una ronda de murales pintados en los descansos de los puentes del bulevar Independencia, el cual es denominado “Frontera Pintando Nuestra Ciudad” y en el que participan 14 artistas de todo el país.

“Creo que se tiene la sensación y esto por la gente de aquí que me ha comentado que no hay mucho qué hacer o qué ver en la ciudad, y mi intención es mostrar muchos de los elementos de la riqueza de la ciudad y hacer ver que ésta no es una localidad desierto, ni de paso o como una antesala a los Estados Unidos, y que hay un montón de cosas vivas que hay aquí”, puntualizó el pintor.

