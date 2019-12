Juárez, la esperanza contra las adicciones

Juárez, epicentro de la violencia en la última década, es ahora la esperanza de la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones (ENPA), un programa federal que pretende reducir el consumo de drogas y atender la salud mental de los ciudadanos y que ayer arrancó oficialmente.

“Si lo hacemos aquí, lo podemos hacer en todo el país”, sostuvo Juan Manuel Quijada Gaytán, director General de los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud y quien supervisa la Estrategia Juntos por la Paz y el modelo de salud mental y adicciones en México.

“El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador trae una ruptura en el paradigma de afrontar este problema. En materia de estupefacientes la estrategia prohibicionista es insostenible, no sólo para la violencia sino por sus malos resultados en materia de salud pública porque no ha disminuido el consumo”, expuso ayer en el parque “Revolución”, ubicado en la colonia Altavista.

Aún sin un presupuesto específico para acciones concretas, autoridades federales, estatales y municipales, reconocieron la gravedad del problema de adicciones que está creciendo entre los adolescentes.

Aquí destacaron los esfuerzos que la sociedad civil organizada está realizado en la última década para combatir este flagelo, por lo que en reconocimiento a la experiencia de estas organizaciones ahora son el modelo a seguir a nivel nacional.

En esta fase inicia la campaña de prevención denominada “Primero Escuchemos” en la que se trabajará en las vertientes de prevención, atención y justicia terapéutica dirigida a estudiantes del nivel básico, explicó Quijada Gaytán.

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Programas de Desarrollo del Gobierno Federal en Chihuahua, refirió que Juárez está dentro de las cinco ciudades prioritarias por los altos índices de violencia.

“Tenemos un grave problema de drogadicción, envuelto por el crimen que se encarga de vender las sustancias ilegales y a su vez son generadores de violencia, porque genera muchísimo dinero”, dijo.

Fue la directora de Ficosec, Diana Chavarri, quien informó a las autoridades de los tres niveles de gobierno la realidad de Juárez al mostrar los resultados de la Encuesta de Prevalencia de Sustancias Psicoactivas 2019.

El documento revela que sólo la venta de drogas al menudeo deja una ganancia de 3.5 millones de dólares a la delincuencia organizada local, con un alto costo social por el impacto directo en la seguridad.

Describió que en esta frontera aproximadamente 159 mil personas han consumido drogas alguna vez en su vida, de las que el 38 por ciento -61 mil personas- las han consumido en el último año con implicaciones sociales y para la salud.

“Hay 39 mil personas que consumen drogas como mariguana (47%), cocaína (17%), medicamentos controlados, así como cristal, crack y heroína, al menos una vez a la semana, lo que implica que el 3.3 por ciento de la población arriba de los 12 años tiene esta problemática”, expuso.

Estos consumidores cautivos también han sido generadores de violencia y actos delictivos.

El magistrado Marco Tulio Cano Corral, representante del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), destacó que precisamente es de la emblemática colonia Altavista, es donde más adictos procesados supervisados tiene el Tribunal.

“Seamos serios, necesitamos atención porque ya tenemos muchos adictos, necesitamos resolver el problema de fondo”, planteó.

Desde lo alto de la calle Cromo, punto conocido como “Cima”, se observaba el acto oficial. Decenas de patrullas estaban ubicadas alrededor del sitio que históricamente ha sido punto estratégico del cártel de Juárez que controla ese sector de la ciudad.

Loera de la Rosa descartó que con la recuperación de este espacio y el inicio de la cruzada nacional contra las adicciones, pretendan enviarle mensajes al crimen organizado.

“Nosotros no necesitamos mandarle mensajes a la delincuencia organizada, lo que queremos es que (sociedad y gobierno) estemos juntos y se atiendan la causas de la violencia y no solo los síntomas. Estamos obligados a atender a los jóvenes y las personas vulnerables”, retó.





Implicaciones sociales por consumo de drogas

El gasto diario que realizan consumidores al día es de 180 pesos, aquellos que consumen semanalmente gastan 374 pesos, se estima que únicamente el mercado de consumo local vale 3.5 millones de dólares al mes, dijo Diana Chavarri.

Agregó que los encuestados respondieron que cada vez es más fácil conseguir drogas en Juárez, aunque incrementó la peligrosidad en la calle para abastecerse.

Además el 30 por ciento de los consumidores ha tenido conflicto con la ley, empezando con Barandilla.

“Aquí es donde el problema de salud pública se convierte en problema de seguridad”, refirió.

Según el estudio de Ficosec, las autoridades estatales refieren que el 80 por ciento de los asesinatos registrados aquí están relacionados con el crimen organizado en su modalidad de narcomenudeo.

“Juárez tiene una tasa del delito de narcomenudeo ocho veces mayor al promedio nacional”, aseveró.

Mencionó que la Policía Municipal consigna mensualmente a 600 personas ante la Fiscalía General del Estado por posesión de droga.

La carga del TSJE para atender a estas personas, con un problema de salud pública y que entran en conflicto con la ley, es alta, ya que 50 por ciento de los asuntos que llevan están relacionados con narcomenudeo, un 30 por ciento con violencia familiar y el 20 por ciento de otros delitos.

Juárez ocupa el segundo lugar a nivel nacional de incidencia delictiva por violencia familiar, nueve veces más alto que el promedio nacional y el primer lugar de incidencia delictiva en violencia sexual, además concentra el 45 por ciento de la incidencia estatal de violencia sexual.

“¿Qué pasa con los detenidos en posesión de drogas? El sistema no brinda un diagnóstico y atención integral sobre su dependencia. Desde hace dos meses se busca crear este modelo de atención a partir de que las personas entran a la FGE y tampoco existe un tratamiento a la medida” dijo Chavarri.

Agregó que se tienen mil 189 camas en 24 centros de tratamiento en adicciones, por lo que los espacios de tratamiento residencial son muy limitados y estos centros incumplen con la normatividad por carecen de apoyo oficial cuando es el Estado el responsable de esta atención.

No existe política pública por parte del estado para el fortalecimiento de estos centros de atención a las adicciones, denunció.

Al finalizar el evento público la actriz y directora teatral Perla de la Rosa, reprobó ante Quijada Gaytán que desde el pasado 22 de agosto la secretaría de Cultura no tiene representante y no se tiene interlocución. “Las cosas no suceden por dichos ni con simulación y la secretaría de Cultura tiene un gran andamiaje de simulación que nos va a conducir al fracaso”, aseguró.





En corto

Mes Dosis de droga aseguradas: no se especifica de qué son





Enero 7,258

Febrero 7,278

Marzo 8,145

Abril 14,169

Mayo 7,273

Junio 3,780

Julio 3,118

Agosto 5,188

Septiembre 8,113

Octubre 12,125

Noviembre 5,314





Fuente: Secretaría de Seguridad

Pública Municipal (SSPM)





Para apuntar

• Reconocen autoridades de los tres niveles que el problema crece entre los adolescentes

• Destacan los esfuerzos que la sociedad civil organizada está realizado en la última década para combatir este flagelo





En cifras





3.5 mdd

Ganancias mensuales que

genera el consumo de drogas





159 mil

personas han consumido drogas aquí alguna vez en su vida





39 mil

consumen drogas actualmente en esta frontera





47%

mariguana





17%

cocaína