Juárez, en el top 10 de rezago educativo

Ciudad Juárez es uno de los 10 municipios con mayor rezago educativo a nivel nacional: más de 274 mil personas mayores de 15 años no concluyeron el nivel primaria, secundaria o incluso no aprendieron a leer y escribir, informó la directora del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.

“En el caso de Ciudad Juárez hay una población de alrededor de un millón 127 mil 670 personas mayores de 15 años, de esas hay unas 15 mil personas que no han podido realizar su alfabetización, 60 mil que no han realizado su primaria, es decir, el cuádruple; y casi 200 mil personas que no tienen su secundaria concluida”, explicó.

Las estadísticas del INEA fueron obtenidas a partir de la situación educativa de la población registrada en el censo del 2020 hecho por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por lo que al menos en los últimos dos años este municipio se ha mantenido entre las 10 ciudades con mayor índice de rezago educativo, señaló Reyes Sahagún.

El rezago educativo corresponde a las personas mayores de 15 años en situación de analfabetización o sin estudios mínimos obligatorios para su rango de edad, primaria y secundaria, y a nivel nacional se trata de una población de más de 28 millones de personas: cuatro millones analfabetas, ocho millones sin primaria y 16 millones sin secundaria, dijo.

“Es una situación que es muy importante atender, Ciudad Juárez es una ciudad fronteriza, es una ciudad muy dinámica, con muchas capacidades productivas, sociales, culturales, es una ciudad fronteriza porque aquí comienza o termina la patria, entonces es muy importante para todos nosotros, para el Gobierno de México, para el sector educativo, poder servirle”, dijo.

Además, el INEA proyectó que a finales del 2021 en el estado de Chihuahua habría una población de 15 años y más de 2 millones 865 mil 335 personas, de las cuales 201 mil 564 no concluirían su educación primaria, 503 mil 317 no finalizarían el nivel secundaria y 71 mil 860 se encontrarían en condición de analfabetismo.

Por lo tanto, los habitantes con rezago educativo en la entidad son 776 mil 741, lo que equivale al 27 por ciento de la población de 15 años y más, según la estadística publicada por INEA dada a conocer por la Secretaría de Educación y Deporte, mientras que en el 2018 había 632 mil personas en esta situación, lo que representa un incremento de 22.9 por ciento en los últimos años.

“Toda la pujanza productiva de la cual es capaz Ciudad Juárez no va a poder generar riqueza en la población si esa población no puede incorporarse al trabajo correctamente”, dijo Reyes Sahagún, quien explicó que en atención a la problemática se lanzó la plataforma “Aprende INEA”, una modalidad de estudio en línea.

‘Aprende INEA’

A partir del 20 de julio, el INEA pondrá a disposición la nueva versión de modelo educativo que podrá emplearse desde cualquier lugar del país, en cualquier dispositivo, y permitirá el registro de los usuarios, acceder a ejercicios interactivos y de multimedia, además de actividades con autoevaluaciones y control de avances.

Incluso, “Aprende INEA” también podrá emplearse fuera de línea descargando los recursos para usarlos en áreas sin conectividad a Internet, con el objetivo de llegar al mayor número de personas sin la necesidad de tener que ajustarse a horarios específicos de clases y la asistencia a un lugar determinado.

“Aun estando solos, aun sin Internet, aun en las condiciones en las que están, pueden estudiar, les pedimos que tengan la fuerza y el valor para estudiar y queremos pedirle a toda la población de Ciudad Juárez que ayude. Esas 274 mil personas están aquí afuera, están dentro de las familias, hay veces que no queremos verlo, pero esas personas que no pudieron estudiar cuando eran niños es porque tuvieron que trabajar”, dijo Reyes Sahagún.

