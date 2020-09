Juárez, a la cabeza en contagios activos

Cortesía

Ciudad Juárez— Juárez, que acumula 6 mil 710 casos de Covid-19 con 815 finados y 3 mil 867 sanados, continúa con el índice más elevado de casos activos –que tuvieron síntomas en los últimos 14 días y son contagiosos–, informó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico Zona Norte, quien urgió a no bajar la guardia ante el virus.

Destacó que son 136 los activos locales, que deben multiplicarse por 100 para tener un dato cercano a la realidad de los considerados “pandemia activa”, mismos que deberán prevalecer en recuperación, mientras que el resto de la población mantiene las medidas: higiene, sana distancia y uso de cubrebocas.

Puntualizó que ante el índice de activos la ciudadanía debe continuar siendo cauta, aunque el semáforo de riesgo para la región Norte, que integra a Juárez y otras nueve urbes, permanezca en color amarillo, de riesgo medio, ya que el virus continúa en su fase tres: epidémica, lo cual podría saturar los nosocomios.

El resto de las incidencias recientes, señaló Valenzuela Zorrilla, se encuentra en otros municipios de la entidad, que suma 13 mil 420 casos con mil 287 finados y 6 mil 852 sanados; son activos 60 de Chihuahua, capital, 6 de Cuauhtémoc, 4 de Parral, 2 de Delicias, 2 de Bocoyna, 2 de Aquiles Serdán, 2 de Ojinaga, 2 de Nuevo Casas Grandes, 1 de Meoqui, 1 de Aldama, 1 de Namiquipa, 1 de Guerrero y otro de Gómez Farías.

Indicó que lo que realmente va a impactar al desenlace es el diagnóstico oportuno de la enfermedad, que se verá reflejado en las gráficas sociales de Salud estatal, que miden el índice de mortalidad y letalidad. “Al primer síntoma del Covid: dolor de cabeza, tos, fiebre alta, falta de olfato, inmediatamente hay que acudir a los centros de salud, ahí se hará el diagnóstico rápido y el manejo oportuno. No se espere, no se autorrecete, tenemos la manera de atenderle y de ofrecerle tratamiento oportuno, para que no tenga la necesidad de hospitalizarse”, indicó el médico cirujano y portavoz estatal ante la contingencia por el virus.

avargas@redaccion.diario.com.mx