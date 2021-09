Juarenses confían más en Ejército y GN

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) no sólo fue evaluada por los juarenses como la institución en la que menos confía la ciudadanía en materia de prevención del delito, sino que además fue incluida en el top de organismos que más violentan la ley, según el informe de Percepción de Instituciones y Gobierno presentado por la organización Plan Estratégico de Ciudad Juárez.

El informe está basado en la Encuesta de Participación Ciudadana y Buen Gobierno 2020, del Sistema de Indicadores de Calidad de Vida Así Estamos Juárez, donde se destaca la percepción de los juarenses en cuanto al actuar de las diferentes instituciones y organismos gubernamentales.

En el tema de seguridad, el 19.1% de los encuestados refirió sentir una mayor confianza en el Ejército Mexicano, el 14.7% dijo creer más en la Guardia Nacional (GN), 9.2% en la Policía Federal, 7.9% en Tránsito municipal, 6.7% en la Policía municipal y 6.7% en la Policía Ministerial.

Según la encuesta, el 42.3% de los juarenses no confía en la Coordinación de Seguridad Vial, mientras que el 44.3% no lo hace en la Policía municipal, y un 46% no cree en la Policía Ministerial, siendo estas corporaciones las que encabezan el top tres de instituciones “menos confiables”.

Asimismo, el informe presenta a la Policía municipal como la institución que más viola las leyes conforme a la percepción ciudadana, con un 38.4%, seguida por los diputados con un 13%, la Auditoría Superior del Estado con 10.8%, partidos políticos con 9.1% y la Coordinación de Seguridad Vial con 6.2%.

Sergio Meza, director de Plan Estratégico de Juárez, indicó que para la ciudadanía son las instituciones pertenecientes a la seguridad pública y a los partidos políticos en las que más desconfía, las que más violan las leyes y las más corruptas, por lo que urgió en la necesidad de evitar malas prácticas y prestar mejores servicios.

Además, indicó que es de suma importancia que las instituciones, sobre todo de seguridad, mejoren su eficacia, transparencia y rendición de cuentas, así como ser ejemplares en el cumplimiento de la ley.

