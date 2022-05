Juarense lleva su arte hasta Harvard

Ciudad Juárez.— Hace siete años la juarense Alejandra Ramos emigró a Estados Unidos para continuar con sus sueños de esparcir el arte y emplear el poder de la palabra bilingüe. Como poeta, educadora y conferencista ha motivado a miles de personas a sentirse orgullosas de sus raíces y próximamente reforzará sus conocimientos tras ser aceptada en la Universidad de Harvard.

“Mi enfoque es aprender todo lo posible para poder regresar a México, a Juárez, y crear más iniciativas que puedan seguir ayudando a nuestra comunidad, que puedan permitir que las niñas y los jóvenes puedan expresarse a través del arte y aprender por medio de la creación y de la creatividad”, dijo Alejandra, de 29 años, miembro de la Asociación Binacional de Escritores Juarenses.

PUBLICIDAD

Este año, la juarense fue ganadora del Urban Scholar Fellow Award y recibió una beca completa para realizar sus estudios de maestría en el programa de Desarrollo Humano y Educación en la prestigiosa Universidad de Harvard, donde tendrá la oportunidad de expandir sus conocimientos en la especialidad de Artes y aprendizaje.

Desde muy pequeña Alejandra comenzó a cultivar el gusto por la escritura y encontró en los versos un espacio seguro para expresar su sentir y cada uno de sus pensamientos, pero también un lugar en el cual encontró una herramienta para posicionarse ante los problemas sociales que aquejan a nivel mundial y, sobre todo, a esta ciudad fronteriza, como los feminicidios.

“Toda la vida la poesía ha sido mi guarida, un lugar donde puedo ser yo”, dijo Alejandra, además recordó que su primer acercamiento lo tuvo cuando estaba en la escuela primaria gracias a un profesor de oratoria y, entonces, dirigía sus versos a los adultos para pedirles que crearan una sociedad en la que los niños tuvieran la oportunidad de crecer.

Con el paso del tiempo, Alejandra expandió su uso de la palabra y no sólo se ha dedicado a plasmarla sobre hojas de papel, actualmente es una conferencista profesional que ha viajado a diversas partes de Latinoamérica para compartir discursos motivacionales en los que habla acerca del poder del arte y de la importancia de comprender la identidad para traducirla en acción.

Además, cuando emigró a Estados Unidos comenzó a trabajar como educadora en escuelas de Dallas, Texas, donde explotó el valor de la palabra y, sobre todo, del ser bilingüe para trabajar con estudiantes hijos de migrantes mexicanos y latinoamericanos, a quienes aconsejó sobre la importancia de sentirse orgullosos de su país de origen y el usar sus raíces como una herramienta de crecimiento.

“Crecer en un lugar que lamentablemente es considerado peligroso y reconocido por cosas que no son positivas no nos define, es parte de nuestra historia, pero eso no significa que eso es todo lo que somos y creo que nosotros, como jóvenes, como artistas, como profesionistas, de cualquier carrera, tenemos el poder de usar esa historia y moldearla de una manera que podamos seguir impactando y creando ese cambio que queremos ser“, dijo Alejandra.

Esta forma de pensar ha sido la guía en cada una de las decisiones que Alejandra ha tomado a lo largo de su vida, pues está convencida de que la historia que ella escriba puede convertirse en el mundo en que viva; por ello, su libro “Imperfecta” –publicado el año pasado– lo creó con un objetivo en mente: verse reflejada entre las páginas.

“Es un libro de poesía bilingüe dedicado a las mujeres de Juárez que lo escribí pensando en todas esas veces que me hubiera gustado verme a mí misma reflejada en una historia”, dijo Alejandra, quien explicó que cuando comenzó a enamorarse de la palabra no se imaginó que al crecer podía llegar a dedicarse a ser poeta y oradora.

Con su próximo ingreso a la Universidad de Harvard, Alejandra espera reforzar sus conocimientos en el área del arte para un día regresar a esta ciudad fronteriza, a la tierra de “Las mujeres olvidadas”, como tituló uno de los poemas en los que denunció la violencia de género, para motivar a la juventud juarense a, como ella, construir su propio mundo.

Su obra

‘Imperfecta’ se encuentra disponible para lectura en la Biblioteca Regional El Correo

Para conocer su trabajo puede visitar la página https://aramosgomez.com, así como https://www.youtube.com/watch?v=FCPls9hyQC4&t=1s, donde comparte su poema bilingüe ‘Las mujeres olvidadas’