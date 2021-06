Jardineras eran innecesarias: vecinos

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Exhipódromo destacaron cero inundaciones en algunas calles de su sector, a pesar de que el Fideicomiso de Puentes Fronterizos quería imponer afuera de sus domicilios la construcción de jardineras.

“En este cruce nunca se ha inundado… y siempre tuvimos la razón, las jardineras no sirven”, señaló a El Diario René Herrera, presidente del comité de vecinos y quien vive en las calles 18 de Marzo y Venezuela, desde donde comenzó la resistencia contra la obra, con mantas de rechazo en el exterior de su vivienda.

En la esquina donde habita se observaba ayer el concreto con el que rellenaron el hueco en donde iban a construir un jardín de lluvia; sin embargo, con el paso del tiempo éste ya muestra desperfectos, como un socavón que los vecinos temen se haga más grande.

“Se taparon las jardineras que se estaban construyendo aquí en las esquinas de este crucero. Ya se habían hecho las zanjas de las jardineras… pero es un gran riesgo, pues hay la gran posibilidad de que este socavón se haga más grande”, narra en el video.

En estas calles, reiteró, no se inunda, y el fideicomiso quería construir jardineras.

En los cruces de las calles 2 de Abril, Brasil y 18 de Marzo se observan los socavones de las esquinas que fueron rellenados con concreto y todavía algunas mantas de oposición al proyecto por el que, sólo en ese sector, se firmó un contrato por 17 millones de pesos, de acuerdo con archivos oficiales.

A mediados de enero de este año, colonos de la zona se opusieron al avance de las obras, puesto que señalaron que nunca se consultaron y personal del fideicomiso sólo llegó a pedir que movieran sus vehículos de las esquinas.

En atención a medios de comunicación, señalaron también que la entidad paraestatal nunca mostró permisos municipales para abrir el pavimento.

“En una ocasión vino una camioneta, me imagino que del encargado. Estuvieron en la esquina tomando medidas, pero ya no volvieron… Yo les pregunté qué iba a pasar con el estacionamiento, ya no podíamos poner nuestro auto, y me respondieron: ‘ese no es nuestro problema’”.

En total, el Fideicomiso dispuso el año pasado de más de 71 millones de pesos para la construcción de jardineras en toda la ciudad, desde el Centro hasta el área de Las Torres, en el suroriente.

Toda la Niños Héroes inundada

Desde la calle Porfirio Díaz hasta la calle Colombia, en donde el Fideicomiso de Puentes Fronterizos está construyendo vasos de absorción, la zona lució inundada durante toda la tarde de ayer producto de las precipitaciones.

“Toda la Niños Héroes inundada, desde la Porfirio Díaz hasta la calle Colombia, con sus vasotes de absorción no sirven (sic)”, expresó un vecino a El Diario.

