‘Jalón de orejas’ a Carrasco Chacón: FGE

Chihuahua.— El fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, reprobó la declaración del fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, en la que aseguró que Ciudad Juárez se ha convertido en “una fábrica de sicarios”, debido a la alta incidencia de adolescentes acusados de asesinar a integrantes de bandas contrarias.

“Muy desagradable declaración. Yo creo que no debemos criminalizar a los jóvenes de Ciudad Juárez ni de ningún lado del mundo. Siempre he sido muy respetuoso de la juventud, de los adolescentes y no coincido con su apreciación, no considero que sea así, dijo”.

Esta semana, el fiscal de la Zona Norte, declaró que en Ciudad Juárez hay un caldo de cultivo que expone a los menores de edad a sumarse a las filas del crimen organizado, al grado de parecer “una fábrica de sicarios”. Posteriormente reafirmó su dicho al señalar que los adolescentes infractores que son detenidos terminan siendo reemplazados fácilmente por las células delictivas.

Para sustentar su afirmación, Carrasco explicó que en septiembre se ejecutaron 21 órdenes de aprehensión por homicidios dolosos y en octubre subió el número a 35 órdenes; en total, en el transcurso del año se han registrado 184.

Fierro Duarte señaló las autoridades son responsables de apoyar a la juventud del estado para que cuenten con mejores condiciones de vida y por ello no deben magnificar la situación de los menores en conflicto con la ley, por lo que reiteró su rechazo a las palabras de su subordinado.

El funcionario aseguró que los comentarios vertidos por Carrasco Chacón son una apreciación personal que no representa la postura de la FGE y que habría cuando menos “un jalón de orejas” para el funcionario tras lo que manifestó ante los medios.