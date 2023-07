Irrumpen en partido de futbol y disparan contra 4 jugadores

Ciudad Juárez.- Los jugadores de La Vieja Escuela dejaron de correr por el balón cuando vieron a tres sicarios interrumpir el partido de futbol en el que se enfrentaban contra los 3X.

Apenas pasaba la 1:00 de la tarde y el juego no terminaba cuando los agresores llegaron y dispararon en más de 50 ocasiones contra cuatro víctimas, de las cuales dos cayeron sobre la tierra sin vida y las otras dos fueron lesionadas.

PUBLICIDAD

“Hijo, Alex, levántate, ven conmigo”, gritaba una mujer en crisis cuando llegaron policías de distintas corporaciones a acordonar el lugar. “¿Por qué no me dejan ir a verlo? ¿Por qué no puedo acercarme?”, reclamaba la mujer a los uniformados.

A la 1:25 de la tarde, a través del 911, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibió un primer reporte de personas atacadas a balazos en el sector poniente de la ciudad.

Cuando la Policía llegó encontró los cuerpos de dos jóvenes asesinados, uno cerca de una portería y el otro a unos 80 metros de distancia.

A uno de ellos se le distinguía un rastro de sangre en la parte baja de la espalda, de donde resultaron heridos los dos sobrevivientes que recibieron atención médica.

Amigos, familiares y compañeros de equipo estaban abrazándose entre lágrimas afuera de la escena acordonada, escondiéndose bajo una carpa roja del sol veraniego y los 35 grados centígrados de temperatura.

Las primeras versiones en torno al ataque indican que al menos tres pistoleros a bordo de un auto compacto llegaron y dispararon entre 40 y 50 veces contra sólo un puñado de los jugadores de la liga amateur.

La agresión ocasionó que el resto corriera para resguardarse. Los agresores se retiraron a toda velocidad hacia el periférico Camino Real.

“Fue algo muy horrible porque los muchachos sólo estaban jugando y concentrados en el partido”, narró un hombre que vendía paletas de hielo, quien fue testigo del hecho sangriento.

Hasta este momento no han sido difundidas las identidades de las víctimas.

No tardó en llegar el Ejército Mexicano, a bordo de dos unidades, y luego agentes ministeriales y de Criminalística de la Fiscalía de Distrito Zona Norte.

El campo de futbol se encuentra en la calle Isla Salomón, de colonia Ampliación Juanita Luna, y en una parte del perímetro está cubierto por un dique natural. Está, además, a unos cuantos metros de una subestación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y cerca de uno de los accesos al periférico.