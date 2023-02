Ciudad Juárez.— Luz Angélica Mena Flores nació el 7 de febrero de 1989 en el Hospital de la Familia (Femap), pero el 4 de agosto de 2008, a los 19 años de edad, fue desaparecida en el Centro de Ciudad Juárez cuando salió a buscar trabajo, por lo que ayer su madre no pudo celebrar con ella con pizza, guisado de rojo, flautas o taquitos de buche, como acostumbraban cuando estaba en casa.

“Ya 15 cumpleaños sin tenerte, el 7 de febrero de hace 34 años viste la luz por primera vez. Hoy febrero para mí es triste y pesado porque tú no estás, me invento e intento ser la misma pero no puedo. Te amo hija, Dios te bendiga donde estés... y te abrace ahora que yo no puedo. Feliz cumpleaños”, fueron las palabras que dedicó Carmen Flores a su hija.

El día que desapareció, Luz Angélica había salido rumbo a una tienda de ropa ubicada en el Centro de la ciudad, pero nunca regresó a casa y su teléfono siempre estuvo apagado.

“Tengo a tus cuatro hermanos, en los cuales me refugio por ocasiones, pero me queda ese vacío que no logro llenar. Me haces mucha falta hija, te extraño mucho, mucho. 15 años son muchos, mi salud cada día es peor. Sabes hija, nunca he tenido miedo a la muerte, pero hoy por hoy me jode mucho pensar en la palabra muerte, irme sin encontrarte, ese es mi miedo”, confesó ayer su madre a través de una carta que le escribió en Facebook, en donde no sólo se ha dedicado a buscarla a ella sino también a otras mujeres y hombres desaparecidos.

De acuerdo con el Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desde el 1 de enero de 2008 en Ciudad Juárez suman 788 personas que se encuentran desaparecidas, 129 de las cuales son mujeres, entre ellas Luz Angélica.

“Pido a Dios y a la Virgen de Guadalupe me den la fuerza para seguir en tu búsqueda. Mi fe es muy grande, no sé qué propósitos tenga Dios para mí pero trato de entenderlo”, agrega la carta en la que desde la distancia la juarense le desea un feliz cumpleaños a su hija.

Las cifras en Ciudad Juárez (Desde el 1 de enero de 2008)

788 personas desaparecidas

129 son mujeres

Fuente: Reporte Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas