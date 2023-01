Ir a la escuela, un reto difícil por falta de cupo

Ciudad Juárez.— Omar y Danna Sofía son hermanos y tienen 10 y ocho años de edad, viven en el fraccionamiento Valle de Allende en el suroriente de la ciudad. Ambos perdieron el año escolar debido a que no alcanzaron cupo en ninguna de las únicas dos escuelas que hay en esa zona a pesar de que los años anteriores sí los habían cursado en el plantel que se encuentra cercano a su domicilio.

En la misma situación se encuentran los hijos de Rosa María Pucheto, quienes viven en ese mismo sector y en agosto pasado llegaron a Juárez procedentes de Veracruz: aunque estaban a tiempo de iniciar el ciclo escolar, también lo perdieron porque no encontraron cupo en ninguna escuela de esa área que se encuentra en las inmediaciones de la planta Electrolux.

Aunque a nivel primaria el abandono escolar que dejó la pandemia en Ciudad Juárez se calcula en un ocho por ciento, cifra que coincide con la media nacional, la deserción escolar en esta frontera se debe a la falta de cupo en las escuelas que se encuentran en la zona más poblada de la ciudad que es el suroriente, dijo Teresa Almada, directora de CASA (Centro de Asesoría y Promoción Juvenil).

“Coincidentemente, es la zona con mayor problemática de violencia actualmente”, mencionó, lo cual también ha sido confirmado en múltiples ocasiones tanto por el secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, como por quien hasta esta semana fue el fiscal de Distrito en la Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón.

No alcanzaron lugar

Laura Leticia Cárdenas, madre de Omar y Sofía, dijo que no alcanzó a inscribir a sus hijos a tiempo porque murió su madre y cuando acudió ya habían perdido su lugar.

“Di vueltas y vueltas a la escuela pero no había cupo ni en esta escuela de Las Haciendas ni en aquella otra; como yo trabajaba en el Oxxo no tenía cómo moverlos a otro lado por mis turnos rotativos para poderlos sacar de aquí del fraccionamiento a otra escuela”, mencionó.

La madre de familia comentó que Omar perdió el quinto grado y Danna el tercero, por lo que este año desde el primero de febrero que inicien las preinscripciones acudirá a hacer fila hasta encontrarles un lugar.

“Mientras tanto los pongo a estudiar aquí en la casa y de hecho a la niña la iba a meter el sábado a clases particulares aquí al Centro de Salud que está aquí en Valle de Allende”, comentó.

Omar mencionó que quiere regresar a la escuela porque extraña a sus amigos.

“De hecho él tenía muy buenas calificaciones, él siempre ha sido muy bueno para la escuela”, agregó su madre.

Sofía dijo que extraña a su maestra y jugar con sus amigos y desea regresar otra vez a la escuela.

En ese mismo fraccionamiento vive Rosa María Pucheto, quien dijo que llegó de Veracruz en agosto, pero por más intentos que hizo, no alcanzó cupo para sus hijas de 12 y ocho años en ninguna de las escuelas del sector.

“Fui a preguntar y me dijeron que no había cupo, fui a la que está aquí y a la que está allá en Las Haciendas, apenas hace unos días volví y la directora me dijo que tiene muchas boletas de otros niños que también han ido, entonces no hay cupo ni en la mañana ni en la tarde”, mencionó.

Sus hijas perdieron sexto y tercer grado, por lo que, al igual que Laura, dijo que en febrero acudirá nuevamente en busca de espacios para ellas.

“Me dijeron que se vino mucha gente de Veracruz y como es mucha, trajeron niños; igual fueron a dejar boletas y si hay cupo la maestra o la directora habla, pero hace unos días que fui con la directora de aquí me enseñó muchas boletas de los niños que también quieren entrar”, comentó.

Un riesgo, que no vayan a clases

“Este porcentaje aunque sea chico nos habla de niños con un altísimo nivel de riesgo; el no tener primaria es no poder entrar a nada después y esta población sí vive en condiciones de muchísima exclusión, nos preocupa mucho lo que se está presentando en la zona suroriente donde miles de niños y niñas no están estudiando”, mencionó Almada.

Como ejemplo, mencionó que en el centro que tiene CASA en Parajes de San Isidro tienen un sobrecupo de menores de entre 12 y 15 años que no saben leer ni escribir. En primaria hay 25 menores y en secundaria 53, sin embargo no se atiende una cantidad mayor por falta de espacio.

“La demanda es gigante, todos los días les decimos que no podemos admitir”, comentó.

Por su parte el subsecretario de Educación dijo que fueron alrededor de mil niños en el suroriente los que no pudieron ser inscritos en escuelas por falta de espacios en este ciclo escolar y aseguró que esta problemática se resolvió al abrir segundos turnos en escuelas como la Federico De la Vega, Víctor Hugo Rascón Banda y Escritores de Chihuahua.

Muchos sin un sitio

Sin embargo quienes habitan en colonias como Valle de Allende, Las Haciendas y en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, aseguran que son muchos los niños que no encontraron un lugar debido a que dos escuelas en el sector no son suficientes.

“Yo sí veo un panorama muy difícil allá porque es la zona con mayores índices de violencia, es la zona con menor infraestructura, de menor tejido social porque como quiera en el poniente las organizaciones y otros actores hemos trabajado por muchos años, en cambio allá por la dispersión de la mancha urbana, los baldíos, la inseguridad, el tipo de drogas que se están distribuyendo y las condiciones de las familias, el desplazamiento es muy largo para el trabajo, tenemos niños que están todo el día solos”, destacó Almada.