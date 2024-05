Invitan a votar por desaparecidos

Familiares de David Alejandro González González, elemento de la Guardia Nacional (GN) privado de la libertad el pasado 21 de febrero cuando salió a celebrar su cumpleaños 22 junto con un amigo, se sumarán a la campaña nacional “Vota por las personas desaparecidas”, propuesta que pretende visibilizar la crisis de desapariciones en el país que se ha intentado invisibilizar en el proceso electoral y que impulsan diversos colectivos de familiares personas desaparecidas.

Teresa González, madre de David Alejandro, consideró que ante falta de propuestas en materia de seguridad –vital para la sociedad– la anulación del voto es la medida que tienen las familias para inconformarse ante la crisis humanitaria que se vive en Juárez, Chihuahua y el resto del país por las miles de personas desaparecidas.

Durante el desarrollo de la entrevista, frente a la vivienda de la familia González González se observa el patrullaje de las unidades del Ejército Mexicano y la GN.

Los padres de David Alejandro interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) y el Batallón 31 de la GN por las omisiones cometidas en la búsqueda del agente federal.

Desde que la CNDH inició la investigación, personal de la Conase acudió a su casa para preguntarle por la información que la familia ha recabado y le pidieron que retirara la queja, a lo que la familia se niega.

Tras conocer la propuesta que realizan grupos de familiares de personas desaparecidas en México, decidieron participar y la empezaron a compartir en redes sociales.

Cómo votar por una persona desaparecida

A través de la página de Internet https://votaxdesaparecidos.wordpress.com se explica que para votar por una persona desaparecida se utilizará el apartado “candidatos no registrados”, el cual se encuentra al final de la boleta identificado con la leyenda “Si desea votar por algún/a candidato/a no registrado/a, escriba en este recuadro el nombre completo”.

Identificado el apartado, el elector sólo deberá colocar el nombre completo de la persona desaparecida que ha elegido hacer visible del listado que tienen en la campaña, el cual podrá revisar dando clic en “Consulta las candidaturas por la dignidad”, donde encontrarán las candidaturas por distrito electoral federal o si conoce a una persona desaparecida también puede poner su nombre.

Una vez que escriba el nombre completo de la persona desaparecida que ha elegido hacer visible, puede tomar una fotografía y mandarla al correo votaxdesaparecidos@gmail.com o por medio de alguna de las redes sociales de los colectivos que se han sumado a la campaña.

La intención es hacer un conteo del ejercicio y publicar las boletas, lo cual se hará garantizando el anonimato de todas las personas.

¿Por qué colocar el nombre de la persona desaparecida en ese apartado y no en cualquier lugar de la boleta? A pesar de que los efectos prácticos entre anular el voto y votar por una persona candidata no registrada son los mismos, la diferencia radica en que las personas funcionarias de casilla están obligadas a registrar los nombres de las candidaturas no registradas, es decir, los nombres de las personas desaparecidas aparecerán en los conteos oficiales haciendo que éstas sean visibilizadas, se explicó.

La campaña está centrada en el proceso electoral federal 2024, concretamente en la elección a la Presidencia de la República, pero esto no es limitativo y se puede repetir el proceso en las elecciones federales y locales.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-713/2004, señaló que el apartado “candidatos no registrados” sirve solamente para que la ciudadanía ejerza su derecho a la expresión. Esto significa que al final el voto emitido no tiene ningún otro efecto jurídico más que el de que sirva al Instituto Nacional Electoral para el conteo de los mismos, se informa en la página.

Datos de la Fiscalía General del Estado indican que hasta el pasado 11 de abril, sólo en Juárez se tenían 187 reportes vigentes de personas desaparecidas entre el primero de enero y el 11 de abril del año en curso. Además, 16 personas reportadas como ausentes fueron localizadas sin vida y 351 con vida.

