Invitan a taller de upcycling

Ciudad Juárez.- Un tema que ha tomado auge en los últimos tiempos es el de reciclaje para el cuidado del medio ambiente, por lo que el artista y maestro, Juan Alberto Reyes Soto invita a la comunidad a ser parte del taller upcycling que comenzará el 12 de enero de 1 a 3 de la tarde enfocado para adolescentes y adultos.

Además de despertar la creatividad, el participante aprenderá a realizar bolsos u objetos que se pueden utilizar en la vida diaria para cubrir ciertas necesidades, sin recurrir a comprar algo nuevo.

“Será una actividad ambientalista y didáctica en la que se trata de rescatar cosas que posiblemente se iban a ir a la basura. También se trata de concientizar sobre el consumismo”, dijo Reyes.

Señaló que será la primera vez que realizará este taller con ese enfoque, pues anteriormente se dedicaba a dar cursos de arte como el de pintura, música y artes plásticas.

“El tema de reciclado siempre me ha llamado la atención, pero en los cursos que he dado incluía ciertas cosas. Esto me mueve mucho porque significa darle un nuevo giro y valor a las cosas”, mencionó.

En la entrevista, Reyes de 38 años de edad, indicó que desde hace 15 años, cuando inició a enseñar distintas disciplinas artísticas, se dio cuenta que el gusto, la creatividad y el buen manejo tanto teórico como práctico, surgió de una manera autodidacta.

“Las clases de arte normalmente implican lo intelectual, pero en este taller se pretende que haya originalidad y el sentido de darle una nueva vida a algo”, dijo Reyes.

Los interesados estarán asistiendo cuatro horas durante viernes y sábados por aproximadamente un mes, tiempo en el que aprenderán de qué trata cada cosa y la repercusión que tiene en el medio ambiente, así como también la segunda función que se le puede dar.

Será el 90 por ciento práctico y 10 por ciento teórico para lograr crear un panorama positivo. Al final del taller, los participantes harán una pequeña muestra de lo aprendido.

Para las personas interesadas en ser parte, deberán acudir al lugar ubicado en Rubén Posada Pompa y Fernando Montes de Oca en punto de la 1 de la tarde.

Para un preregistro y saber los costos, se deberá mandar mensaje al 656 3044991.

nrivera@redaccion.diario.com.mx