Invitan a sumarse al desfile

Ciudad Juárez.- Docentes de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), organizan este año el desfile del Día del Trabajo que se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana de hoy primero de mayo sobre la avenida 16 de Septiembre, del tramo de la calle Gregorio M. Solís hasta la Constitución.

Adicionalmente al desfile programado, la conmemoración de la lucha de los derechos de los trabajadores, iniciará hoy en punto de las 9:00 de la mañana en el Monumento a los Trabajadores ubicado sobre la avenida Tecnológico cruce con la calle Rosa María Fuentes, en la colonia Las Fuentes, donde algunos secretarios delegacionales colocarán un ofrenda floral para homenajear a los Mártires de Chicago, quienes fueron un grupo de obreros que salieron a las calles a marchar en 1886 para exigir mejores condiciones laborales.

Posteriormente se trasladarán al Parque Borunda, que servirá como punto de reunión para iniciar el desfile que durante años fuera organizado por la CTM y que en esta edición, el gremio magisterial será quien encabece el contingente, informó Eduardo del Val, coordinador de la Región Norte de la Sección 42 del SNTE.

Del Val comentó que durante el desfile se hará un reclamo al Gobierno del Estado por los docentes a quienes no se les ha pagado su sueldo devengado desde hace más de seis meses, de igual manera reclamarán a los representantes estatales la falta de basificaciones de docentes que por ley se han ganado el derecho.

Además exigirán “aumentos salariales, también que le den solución a la deficiencia en cuanto al servicio médico de Pensiones Civiles del Estado, derecho a una vivienda, ya que tenemos por lo menos 20 años que no se hace vivienda para los trabajadores, que es un derecho y que está estipulado en la Ley de Pensiones Civiles del Estado”, externó el representante sindical.

En cuanto al número de contingentes o sindicatos que fueron convocados, el representante sindical dijo que “se les convocó a los compañeros de la Octava, los maestros federales, empleados municipales, compañeros de sindicatos de maquiladoras, algunos transportistas, pero como es año electoral podemos entender que no asistan a desfilar”.

Según datos periodísticos, son ya tres años los que la CTM no ha vuelto a organizar el desfile del 1 de Mayo, “tenemos ya los tres años desde la pandemia, más este año; el anterior fue por cuestiones entendibles, pero ahora no hay condiciones ni políticas, ni de seguridad como para hacer la marcha, ya que convocamos a mucha gente y no queremos cargar con esa responsabilidad”, dijo Jesús José Díaz Monárrez, líder local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

Del Val agregó que esperaba que no fueran a boicotear el desfile, por parte de alguna autoridad que se sienta aludida al reclamo.

Día de asueto

Debido a la conmemoración del Día del Trabajo, escuelas, oficinas municipales y estatales, además de bancos, permanecerán cerrados el día de hoy.

El reglamento del Municipio marca como día de descanso obligatorio el 1 de mayo para todos los empleados, con excepción del personal que por necesidad de servicio a la comunidad tiene que laborar de acuerdo con sus roles, como la Secretaría de Seguridad Pública, la Coordinación de Seguridad Vial y la Dirección General de Protección Civil, con sus departamentos de Bomberos y Rescate.

Las actividades se reanudarán mañana 2 de mayo en sus horarios normales. (David Ceniceros / Con información de Staff / El Diario)

dceniceros@redaccion.diario.com.mx