Invitan a ser parte del ‘Reto por la Salud’

Ciudad Juárez.- “Reto por la Salud” es un programa que impulsa a nueve organizaciones de la sociedad civil (OSC) en sus actividades de procuración de fondos para implementen proyectos en los rubros de la salud, educación y desarrollo comunitario.

Luis Mendoza, director de operaciones de la Fundación Paso del Norte, A. C., dijo que hay una bolsa de un millón de pesos para repartirla entre las OSC.

PUBLICIDAD

La meta es que las asociaciones reúnan la cantidad de 250 mil pesos cada una desde mayo hasta el 30 de noviembre y la fundación donará la mitad de esos recursos, que serán entregados antes de que termine el año.

“Cada organización se pone a realizar actividades, a pedir donativos, a conectar con donantes, y básicamente a movilizar sus alianzas para recaudar 250 mil pesos cada uno, y cuando la organización llega a su meta nosotros le hacemos un donativo adicional de 125 mil pesos”, expuso el director de operaciones.

En este programa participa el Centro de Estudios para Invidentes A. C. (CEIAC), Fundación Pedro Zaragoza A. C., Programa Educación con Valores, Sumando Esfuerzos por Juárez A. C., el Instituto Especial para Niños, el Espacio Interactivo La Rodadora, Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, Fundación Integra A. C. y Amigos de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, agregó el entrevistado.

A la fecha las asociaciones han logrado reunir más de 900 mil pesos, pero tres aún no cumplen con la meta: La Rodadora, Sumando Esfuerzos y Fundación Comunitaria, dijo Mendoza.

A las OSC que no lleguen a la meta, de igual manera se les dará el 50 por ciento de lo recabado.

Las OSC están bien establecidas, tienen donatario autorizado y a todos los proyectos que realicen se les da seguimiento para verificar que los proyectos se hayan efectuado, agregó.

“Estamos invitando a la comunidad a que conozca los proyectos de las organizaciones, todas están en redes sociales y en sus páginas de web; participen en el reto, pueden hacer un donativo a la cuenta y decirnos a qué organización le otorgamos su apoyo”, explicó Mendoza.

Las personas interesadas en aportar donativos a las organizaciones pueden pedir información en la página de Facebook de Fundación Paso del Norte, o llamar al teléfono (656) 257-0136.