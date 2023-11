Invitan a ‘rally’ para incentivar la lectura

Ciudad Juárez.- En el marco del Día Nacional del Libro, que se celebra cada 12 de noviembre, el Programa Estatal Salas de Lectura región Juárez, en colaboración con la Subdirección de Formación y Vinculación Cultural de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), presentarán hoy el “Rally por la lectura” en el Parque Central Hermanos Escobar, ubicado en avenida Tecnológico, en los horarios de 10:00 de la mañana y 12:00 de la tarde.

Se contará con las salas de lectura “Kokopelli” del colectivo Lectores del Desierto, “Salta sala de lectura”, “Como soy”, “Los titanes también leen en CECyT 23”, “Tendedero de historias” y “Con vista al mar”.

Cada sala tendrá actividades específicas en las que podrán crear historias divertidas a partir de un juego de mesa, así como participar en una ronda del juego memorama.

Araceli Hidalgo, quien estará a cargo de la sala “Tendero de historias”, mencionó que en cada espacio se le dará una insignia a cada persona para saber en cuántas actividades participaron. Si pasaron por los siete módulos, serán acreedores de una colección de libros.

“Hay muchos comentarios que dicen que la gente no le gusta leer, pero la verdad es que leemos todos los días, a lo mejor no de una manera formal, pero tenemos distintos tipos de lectura. Si va algún niño o niña, eso le puede motivar a que siga en las actividades que se realizan como la facilidad de tener acceso a ese material porque no siempre se tiene este acceso”, dijo Hidalgo.

“Rally por la lectura” tiene el objetivo de fomentar la lectura y la promoción de libros para toda la comunidad juarense.