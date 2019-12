Invitan a llevar alimento a los perros de la calle

Con la intención de alimentar a los perros que viven en la calle y celebrar las fiestas, el colectivo Corazones Nobles organiza para el próximo 22 de diciembre una comida navideña para los canes desprotegidos.

Paola Aguirre, de 21 años, miembro de la agrupación, precisó que será necesario el apoyo con croquetas y platos, además de presencial dicho día en la Zona Centro, de las 09:00 a las 15:00 horas.

“Necesitamos que haya personas comprometidas, y que de verdad quieran apoyar estando ahí. Lo extra sería que llevaran platos de comida reciclados, hechos de botellas o lo que encuentren”, dijo.

De acuerdo a lo documentado, miembros del colectivo se apostaron el pasado 1 de diciembre a un costado de la exaduana de esta frontera, para a través de pinta caritas, captar bienes para los perros; hubo una respuesta positiva de la comunidad.

“Será una comida navideña para los ‘peluditos’. Los interesados en ayudar con esta causa pueden comunicarse directamente con nosotros en la página de Facebook: Corazones Nobles o directamente a mi número: 656-125-32-62. Es posible que nos reunamos en la exaduana, como la otra vez, y de ahí nos distribuiremos por todo el centro de la ciudad para ayudar”, indicó Aguirre.

Añadió que realizan este tipo de apoyos porque también los perros merecen cariño, ya que son fieles y brindan su amor sin condición ni distinción.

“En el evento pasado recibí comentarios de que porqué no le ayudaba a la gente, pero los animalitos no hablan, no pueden decir si tienen hambre o frío y necesitan de nosotros, de nuestra ayuda porque también son seres vivos”, precisó la miembro de Corazones Nobles.





[email protected]