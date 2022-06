Invitan a la comunidad a dar el último adiós a Modesto en ceremonia

Ciudad Juárez— Con una ceremonia de cuerpo presente la comunidad juarense podrá darle el último adiós a Modesto que falleció a causa de un infarto fulminante el día de ayer.

La ceremonia será de 6:00 a 8:00 de la tarde, y posteriormente se sepultará en la casa que habitó desde que llegó a esta frontera en el año 2001.

"La idea era sepultarlo inmediatamente por cuestiones del calor y de la exposición del cuerpo no hay forma de poder mantener un cuerpo de ese tamaño, la idea es sepultarlo lo más pronto posible", dijo Sergio Acosta, subsecretario de Desarrollo Humano y Bien Común.

Mencionó que la Funeraria Perches los está apoyando con su experiencia para darle una respetuosa sepultura a al icono juarense.

Alumnos de la Preparatoria Central y familias juarenses realizaron un homenaje a Modesto por su fallecimiento, durante la mañana de este jueves.

"Fue triste recibir la noticia, yo no me había dado cuenta pero un amigo me contó, y ya cuando vine a ver a Modesto si se sintió triste porque ya no lo vamos a ver como todos los días", dijo Ulises, joven estudiante.

Dibujos, mensajes e incluso con rosas que se pusieron en la que fuera su casa por 21 años, fueron las muestras de cariño de la comunidad estudiantil y ciudadanía que acudió al parque.