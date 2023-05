Invitan a kermés para ayudar a maestra

Ciudad Juárez.- Desde hace tres semanas a Rosalía Xitali Duarte Trejo, de 41 años, le detectaron cáncer de mama, dos de las tumoraciones están arraigadas en el seno izquierdo y una más en un ganglio de la axila.

Rosalía contó que se atendía con una doctora particular desde hace un año porque se le detectó un quiste, y según los resultados de los estudios no era de cuidado; sin embargo, una mamografía arrojó que los tumores ya eran malignos, noticia que también consternó a la comunidad del preescolar en el que imparte clases, y como una forma de apoyo le organizaron una kermés para sustentar cualquier gasto imprevisto que tuviera durante el proceso de quimioterapias.

PUBLICIDAD

“La doctora con la que estuve atendiéndome decía que era una hipocondriaca, que no me pasaba nada, porque en los primeros estudios nada más había salido un quiste, entonces así lo dejó y yo le decía que me estaba creciendo, y me decía ‘no pasa nada’, entonces, cuando me toca ya mi revisión anual en la mastografía, sale que sí que era maligno”, dijo la entrevistada.

Rosalía se atiende en Pensiones Civiles del Estado pero acude también con un médico privado, además de buscar tratamientos alternativos, pero requiere de realizarse una gammagrafía ósea de manera privada, con lo que se analizará si el cáncer se extendió a otros órganos.

“El pronóstico es que me van a dar seis quimioterapias, luego entraría a cirugía, pero hoy me harán tomografías con contraste para ver si el cáncer no se ha corrido a otros órganos, al pulmón, la matriz, el estómago y la pelvis”, agregó Rosalía.

La kermés es organizada por maestros, madres de familia y alumnos del preescolar 30 de Abril, ubicado en Infonavit Jarudo.

La kermés se llevará a cabo el 7 de mayo de 1:00 a 6:00 de la tarde en la parroquia San Juan Apóstol Evangelista, situada en la calle Baca Gallardo y Sierra Naica, en el Infonavit El Jarudo.