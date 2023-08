Invitan a Kermés para apoyar a la pequeña Victoria de 4 años y reunir 270 mil pesos

Ciudad Juárez.- Victoria Márquez, de 4 años, aún necesita el apoyo de la comunidad para reunir 270 mil pesos para una cirugía de reconstrucción de cráneo.

La menor padece de hidrocefalia, y requiere también de otra válvula para drenar las sustancias de su cerebro, dijo Erika Espinoza, madre de la niña.

Para reunir fondos para su intervención, la Organización Benéfica San Judas Tadeo, organizó una kermés este domingo a partir de las 12: 00 del mediodía.

"Los invito a que vengan a comprar comida, estamos necesitando una cantidad que yo sola no puedo reunir, lo poco que tenemos lo gasto en medicamentos, a veces son dos mil pesos mensuales, y también gasto para llevarla al médico, pago Uber, y son gastos que no siempre puedo hacer, me urge que a mí nena la operen", expresó Espinoza.

En la kermés se ofrecerá comida mexicana, hamburguesas y bebidas.

El evento se realizará en la calle Granito, 420, de la colonia Morelos, hasta las 8:00 de la noche.