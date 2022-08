Invitan a kermés para apoyar a la pequeña Aylín

Ciudad Juárez.— A pesar de tener dos meses de nacida, la pequeña Aylín Reyes González ha tenido que enfrentar una importante batalla desde su nacimiento, el cual fue antes de tiempo, por lo que su corazón no se desarrolló por completo. Es por eso que necesita de una operación que le permita continuar con vida.

Familiares de la menor solicitaron el apoyo de la ciudadanía para que se unan a la kermés que se hará, ya que requieren de urgencia reunir fondos para que sus padres puedan llevarla a la ciudad de Torreón, en donde será intervenida quirúrgicamente.

Luis Reyes, tío de Aylín, mencionó que la pequeña tiene síndrome de Down y el problema que tiene en su corazón le impide respirar correctamente, por eso se necesita de urgencia trasladarla a la mencionada ciudad.

“La niña nació prematura y le detectaron síndrome de Down y debido a eso su corazón no se le desarrolló bien, y lo que nos han dicho los doctores es que tiene como un hoyito en el corazón, la niña no puede respirar bien y necesita oxígeno”, señaló el entrevistado.

La kermés se llevará a cabo el día de hoy a partir de la 1:00 de la tarde en el parque José Antonio María Bucareli, que se ubica en las calles José Luis Velázquez y Rusia de la colonia Campestre Virreyes.

Se pondrán a la venta platillos como hamburguesas, chilindrinas, dorinachos, aguas frescas, entre otros antojitos. También a la causa se unirán DJs de la ciudad, quienes amenizarán el evento para las familias que acudan a la kermés, en donde todo lo recaudado se destinará a los padres de la menor para que puedan cubrir los gastos de traslado, hospedaje y alimentación durante su estancia en Torreón.

“Esto lo organizamos porque los papás deben ir a Torreón y por eso estamos juntando lo más que se pueda para ayudar con hospedaje”, dijo Luis Reyes.

Si usted desea unirse a la causa y quiere apoyar a la familia de la pequeña Aylín Reyes González lo puede hacer también a través de una transferencia al número de cuenta BanCoppel 4169 1604 5827 9685, a nombre de Cristóbal Reyes, padre de la menor.

Dónde

Hoy a la 1 de la tarde, en el parque José Antonio María Bucareli, en la colonia Campestre Virreyes

Para ayudar

BanCoppel 4169 1604 5827 9685, a nombre de Cristóbal Reyes