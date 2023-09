Invitan a kermés para apoyar a Alfredo que necesita cirugía de cadera

Ciudad Juárez.- Con el propósito de reunir fondos para una cirugía de cadera de Manuel Alfredo Payán, de 59 años, este domingo se lleva a cabo una kermés, apoyada por la Organización San Judas Tadeo.

Manuel contó que hace cuatro meses sufrió un ataque de perros que lo aventaron al suelo, lo que le provocó la lesión en la cadera, por lo que deberá reunir la cantidad de 45 mil pesos, costo aproximado de la intervención.

“Los invito a que vengan a la kermés, desde que los perros me atacaron estoy en muletas, y solo puedo trabajar dos días, y necesito que mi familia me ayude, porque solo no puedo con los gastos, y también tengo que estar listo para tener un dinerito más para ver qué pasa después de la operación”, expresó el afectado.

En la kermés se ofrecen una variedad de alimentos, antojitos mexicanos y bebidas, además hay música en vivo a partir de las 6:00 de la tarde y danza matachín.

El evento se lleva a cabo de 12:00 del mediodía hasta las 9:00 de la noche, en la calle Granito, 420, en la colonia Morelos.