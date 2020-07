Archivo

Ciudad Juárez.- Para acceder a uno de los 200 estímulos económicos que dispone el Gobierno Municipal a través del programa “Primero L@s Niñ@s y Adolescentes", es indispensable que los posibles beneficiarios estén inscritos en un Centro de Atención Infantil (guardería), informó Laura Domínguez Esquivel, directora general de Desarrollo Social.

Informó que la convocatoria está dirigida a los padres de familia cuyos hijos o hijas están en proceso de asistir a algún Centro de Atención Infantil (CAI) debidamente autorizados.

Para registrar su solicitud, las personas interesadas deben presentar en original y copia los siguientes documentos: acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente; Clave Única de Registro de Población (CURP); comprobante escolar en razón de acreditar su nivel o actividad académica acorde a su edad; carta de asistencia y/o aceptación del Centro de Atención Infantil; identificación oficial vigente con fotografía de la madre, padre o tutor legal del menor (credencial para votar, pasaporte mexicano, cédula profesional o cartilla del Servicio Militar Nacional), informó.

Indicó que otros requisitos que deben presentar son: comprobante de ingresos familiares con una antigüedad no mayor a tres meses desde su expedición; que el ingreso mensual familiar no rebase el monto de 12,700 pesos; además de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses de expedición.

Además, el beneficiario debe ser menor de 18 años de edad, de nacionalidad mexicana y presentar copia de acta de nacimiento, CURP y comprobante escolar.

Los interesados en presentar su papelería, deberán comunicarse al número telefónico 656 737-00-00 extensiones 71583 y 71580, en donde se les darán mayores informes y la fecha para presentar los requisitos, explicó.

Comentó que cada beca que consta de mil 100 pesos mensuales, destinados al pago de los Centros de Atención Infantil.