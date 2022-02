Invitan a iniciar el trámite de testamento

Ciudad Juárez.— Un testamento se define como un instrumento legal otorgado ante un notario, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán los bienes y derechos después de la muerte de una persona; es una herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica.

Debido a la pandemia, cada vez más personas consideran empezar el trámite del testamento como una medida de prevención, y aunque es sencillo solicitarlo, ya sea ante notario o en el Registro Público de la Propiedad, hay factores que deben considerarse si se decide empezar el proceso. Uno de ellos es que el testador debe ser mayor de edad y saber leer y escribir, así como tener pleno uso de sus facultades mentales; sin embargo, lo anterior no impide por completo que la persona pueda acceder al documento.

De acuerdo con Karla Vergara Briseño, titular del Registro Público de la Propiedad y el Notariado Zona Norte, actualmente la dependencia atiende a un promedio de diez personas por día que buscan iniciar el trámite; explica que entre los requisitos que se deben cumplir se encuentran llevar dos escritos con pluma y puño y letra del testador, donde se exprese la voluntad; presentar una identificación oficial (en original y copia) y pagar un costo de 860 pesos por el depósito del documento.

Para iniciar el trámite, es necesario solicitar una cita previa, marcando a los teléfonos (656) 629-3300, extensión 55443, o (656) 629-3320, en un horario de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas; o bien, si persisten las dudas, acudir a la oficinas ubicadas en la Unidad Administrativa “Pueblito Mexicano”.

A través de la página tramites.chihuahua.gob.mx, el usuario puede buscar el apartado de testamento y descargar un formato simple donde se solicita información general como nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, ocupación, domicilio, estado civil, edad, entre otros datos.

Además, se anexa un ejemplo del escrito que el testador deberá elaborar para hacer el trámite. Es importante mencionar que la redacción del testamento debe realizarse en dos hojas en blanco, dejando sin llenar fecha y firma, hasta el momento de acudir a ratificar el documento.

“El testamento ológrafo se hace en cumplimiento a lo que establece el Código Civil, y nos limita sólo a la gente que sabe leer y escribir, porque va redactado de puño y letra del testador. Por eso, aquellas personas que por alguna limitación no pueden redactar por sí mismas su voluntad, ahí sí es necesario que acudan con un notario público, porque ellos pueden suplir esas restricciones o dificultad física que tenga la persona; claro que hay otras opciones para que no se queden sin recibir su documento”, comentó Vergara Briseño.

Alejandro Álvarez, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Distrito Judicial Bravos, indicó que la situación de la pandemia provocó que los juarenses se replantearan su situación, incrementando el número de personas que acuden a solicitar información sobre el trámite.

El también titular de la Notaría Pública #18 explicó que cuando una persona no sabe leer y/o escribir o presenta alguna limitación para hacerlo, además de los tres testigos que se requieren, el testador debe designar a un cuarto testigo que no tenga conflicto de intereses, es decir, que no sea familiar, para que sea quien lea el documento por primera vez y firme el ruego.

Una vez hecho lo anterior, el testador ‘firmará’ con la huella dactilar del pulgar derecho y el notario dará una segunda lectura al documento para que la persona esté bien enterada de lo que dicta el documento y pueda manifestar su voluntad. El costo por realizar el trámite ante notario es de 4 mil 900 pesos, mientras que para adultos mayores la tarifa es de 2 mil 700 pesos.

Tome nota

