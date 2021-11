Invitan a hombres a practicarse la vasectomía gratis

Ciudad Juárez— De enero a octubre del presente año, alrededor de 505 vasectomías se han realizado en Ciudad Juárez a través de los diferentes centros de salud como parte de los trabajos por el Programa de Salud Reproductiva; mientras que, al menos, 38 hombres se encuentran en espera de someterse a la cirugía de manera gratuita.

Mitzi Alicia García Zárate, coordinadora del Programa de Salud Reproductiva, explicó que en lo que va del 2021 se ha observado un incremento en cuanto al número de interesados en practicarse la vasectomía, pues el promedio anual de cirugías hasta el año pasado era de 350.

En el marco de la conmemoración del día internacional de la vasectomía, que se celebra este 19 de noviembre, las autoridades de salud anunciaron una jornada especial para brindar este procedimiento quirúrgico sin costo a los hombres interesados, con el objetivo de promover la planeación familiar.

García Zárate indicó que la campaña inició desde el pasado 16 de noviembre y concluye el próximo día 27 del mismo mes; se espera que más de 69 personas se sometan a la intervención durante el período que dure la jornada.

La operación está disponible en los centros de salud Plutarco Elías Calles, Todos Somos Mexicanos, Galeana, Águilas de Zaragoza y Hospital de la Mujer.

Para registrarse, los interesados deben llamar al (656) 613-55-10 extensión 121, en un horario de 08:00 a 15:30 horas de lunes a viernes para brindar su información y posteriormente agendar una cita.

Alejandro Alvarado Robles, médico, comentó que la cirugía es ambulatoria y conlleva un tiempo de alrededor de 25 minutos, mientras que la recuperación es de aproximadamente 48 horas, por lo que el paciente puede reincorporarse a sus actividades de manera casi inmediata.

De acuerdo con el especialista, luego de la intervención, el hombre deja de ser fértil después de 25 eyaculaciones en un período de tres meses después de la cirugía, tiempo en el que debe realizarse un seguimiento adecuado para determinar que el número de espermatozoides es nulo, proceso que también es incluido dentro de la jornada especial.

“Es importante no dejar esta responsabilidad de la planificación únicamente a la mujer, una de las preguntas más frecuentes es si el método es reversible, pero no, se trata de un método permanente, es por eso que se recomienda aplicarlo si el hombre está satisfecho con su paternidad o simplemente no desea tener hijos”, comentó.

Respecto a reacciones secundarias o situaciones de riesgo, Alvarado Robles explicó que antes de cualquier intervención se completa un historial clínico del paciente para conocer cualquier factor que pudiera requerir de un procedimiento o seguimiento adicional.

elara@redaccion.diario.com.mx