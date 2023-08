Invitan a hacerse pruebas de Papanicolaou

Ciudad Juárez.- El Instituto Mexicano del Seguro Social de (IMSS) Chihuahua invitó a las mujeres para que se realicen el examen de Papanicolaou y así poder detectar y atender a tiempo anomalías en cuello uterino.

La coordinadora de Salud Pública, doctora Brenda Ramírez Vega, informó que el cáncer cervical es provocado por el Virus del Papiloma Humano (VPH), el cual puede ser mortal si no se detecta y trata oportunamente, y la única manera de detectar la enfermedad es a través de la prueba del Papanicolaou.

La funcionaria dijo que el cáncer cervicouterino es uno de los padecimientos más frecuentes en mujeres mayores de 30 años, y se puede prevenir mediante uso de preservativo o condón al tener relaciones sexuales.

Explicó que con el estudio médico identifica anomalías o lesiones precancerosas que deben tratarse de inmediato para evitar que se convierta en cáncer, o incluso cuando la enfermedad se encuentra en sus primeras etapas hay posibilidades de recuperación y de sanarse.

En ocasiones los principales síntomas no siempre son evidentes, es decir, que no tiene molestias o tener algunos que no permiten sospechar de ninguna enfermedad, y en etapas avanzadas se puede detectar a simple vista en la exploración ginecológica o causar varios síntomas, detalló la funcionaria.

Los malestares se presentan con sangrados anormales, entre periodos o después de la menopausia, sangrado después de la relación sexual, dolor pélvico o durante el encuentro íntimo, y flujo vaginal líquido de olor fuerte o con sangre, abundó Ramírez Vega.

Añadió que si el resultado del Papanicolau es positivo a lesiones precursoras o cáncer, la paciente se envía al área de colposcopía en una unidad hospitalaria, para confirmar el diagnóstico e iniciar el tratamiento.

Como medidas de prevención la especialista recomendó mantener una vida sexual segura, es decir, con una sola pareja sexual, usando siempre preservativo, ya que una persona que esté infectada puede propagar el virus sin saber que lo tiene.

En caso de alguna duda sobre el examen o el cáncer cervicouterino, el IMSS invitó a la derechohabiencia para que acuda con su médico familiar o visitar los módulos PrevenIMSS en su clínica de adscripción, señaló Ramírez Vega.

