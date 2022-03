Invitan a formar parte del Club de Parque

Ciudad Juárez.— La Dirección General de Servicios Públicos Municipales invita a las empresas y maquiladoras de la ciudad a adoptar un área verde, es decir, invertir en obras de rehabilitación en sitios donde se ha creado un Club de Parque.

Esto con el objetivo de abatir el rezago que hay en los 3 mil parques de la ciudad, muchos de los cuales se encuentran abandonados, dio a conocer el titular de Servicios Públicos, Ernesto Guevara Vázquez.

Dijo que a la fecha la empresa BipGas adoptará tres parques, ubicados en Rincones de Salvárcar, Colonias del Sur y en la calle Yepómera.

La asociación Chupacabras otro y la empresa Be Resident uno más, además la maquiladora BRP construye el parque lineal de la prolongación Tomás Fernández, donde se empezaron a plantar 130 especies.

“Sin ellas no se va a poder realizar lo que estamos pensando hacer en Juárez, que es levantar la imagen de la ciudad; tenemos 3 mil áreas verdes, muchas de ellas están en el abandono, y sabemos que si no es de la mano de la sociedad, de los empresarios, no vamos a poder avanzar”, declaró Guevara ayer en la rueda de prensa semanal del presidente municipal.

Explicó que los vecinos del lugar primero tienen que conformar un Club de Parque, para que se comprometan a mantenerlo en buenas condiciones y estar al pendiente del área, luego si el sitio es adoptado por una empresa se elaborará un proyecto arquitectónico de rehabilitación en conjunto con los residentes y posteriormente se invertirá en el lugar.

Expuso que la inversión en cada parque depende de las necesidades del parque.

A la fecha se han conformado 44 Clubes de Parque, en coordinación con la Dirección de Parques y Jardines, y para este año se proyecta crear en total 100, aunque se pudiera rebasar el número, anotó el director de Servicios Públicos.

Un Club de Parque está en el fraccionamiento Hacienda de las Torres, donde desde el 2009 Edith Santillán y su esposo empezaron a arreglar el que se encontraba frente a su casa.

“Comenzamos así, y se fueron acercando poco a poco los vecinos y logramos recuperar esa área verde”, mencionó.

Dijo que después alentaron a los vecinos a trabajar en otros parques del lugar y se ha contado con el apoyo de la Dirección de Parques y Jardines.

“Muchos vecinos dicen que por eso pagan sus impuestos, y no tengo por qué salir con la pala y el pico como ustedes, y nosotros lo que les decimos, es: si no lo hacemos, mientras ellos llegan ¿vamos a vivir así, con perros muertos, con basura y todo eso?, entonces somos conscientes de que no es así, y así como mi esposo y yo hay mucha gente que está dispuesta a trabajar”, anotó.