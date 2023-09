Invitan a evento a beneficio de niño que necesita prótesis

Ciudad Juárez.- El niño Juan Tadeo Escobedo, de dos años de edad, nació con agenesia en sus manos y pie derecho, así como simbraquidactilia en el pie izquierdo, diagnósticos que se refieren a las anomalías en las extremidades, las cuales no se desarrollan por completo durante la gestación.

Por eso, su madre Angélica Merari Escobedo Sida, de 19 años de edad, busca apoyo económico para costear la prótesis que necesita su hijo.

“Lo que me dijeron los doctores del porqué había salido así fue por mi edad (17 años), porque mi matriz no estaba preparada para tener un bebé, aparte de que casi no tenía líquido amniótico el niño no se puedo formar bien”, dijo Escobedo.

En la entrevista, aseguró que ha sido un camino difícil tanto físico como emocional, pues constantemente recibe burlas acerca del aspecto de su hijo.

Contó, que a principios de este año, fueron al Hospital Shriners para Niños México, ubicado en Coyoacán, México, para que le realizarán una foto prótesis, que sería el supuesto sustituto artificial, con el objetivo de que el producto final se hiciera de acuerdo con las necesidades de Tadeo.

En junio, dijo que volvieron a viajar a México para que el hospital les programará la operación e iniciar formalmente con el proceso, pero la fecha fue pospuesta para enero 2024.

“Allá ellos me darán la prótesis completamente gratis, pero yo tengo que cubrir los viáticos que es el viaje, hospedaje, estudios y comidas”, dijo.

Angélica Merari Escobedo Sida, realiza rifas de maquillaje o cualquier otro artículo que le de para atender a su hijo. Este 8 de octubre, realizará un evento patrocinado a beneficio de Tadeo en la Terraza Mangata, ubicada en la calle Pitahaya 6102, para reunir el dinero suficiente e ir a México para la operación.