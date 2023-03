Invitan a donar sangre para el Hospital Infantil

Ciudad Juárez.— Para que niños con cáncer del Hospital Infantil de Especialidades (HIES) tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida, el próximo viernes 23 de marzo se realizará una campaña de donación de sangre en las instalaciones de Dirección de General de Protección Civil.

“Ser héroe se lleva en la sangre” es una campaña altruista dirigida a la comunidad y al personal administrativo del Municipio, que organizaron las dependencias locales en conjunto con el Banco de Sangre Regional, dijo la doctora Dafne Santana Fernández, directora de Salud del Municipio.

PUBLICIDAD

“Invitamos al personal de la administración municipal y a la comunidad en general que desee acercarse al área de Protección Civil para realizar la donación; recordemos que cada unidad de sangre da la oportunidad a nuestros pequeños para que tengan un día más de vida”, mencionó la titular de Salud del Municipio.

Mencionó que la campaña de donación de sangre se organizó para redoblar esfuerzos debido a que se busca acopiar el mayor número de unidades, porque los menores con cáncer requieren constantemente del plasma.

“La Dirección de Salud Municipal hace una atenta invitación para el compromiso que tenemos de una campaña de donación de sangre, que se realiza en conjunto con el Banco de Sangre Regional”, expuso la directora de Salud.

“Ser héroe se lleva en la sangre” se llevará a cabo en las instalaciones de la Dirección de Protección Civil, situada en la avenida Heroico Colegio Militar, colonia El Chamizal, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Los requisitos son:

Una identificación con fotografía, tener entre 18 y 65 años, pesar más de 54 kilogramos, acudir en ayuno parcial, no haber padecido de hepatitis después de los 11 años de edad. No estar embarazada o en período de lactancia. No haber sido intervenido quirúrgicamente en los últimos seis meses, así como no padecer diabetes, no haberse hecho una depilación por electrólisis en el último año, tatuajes, perforaciones y acupuntura. Presentarse sin síntomas de Covid-19.

Para ayudar

• Acuda a la avenida Heroico Colegio Militar, colonia El Chamizal, de 9:00 am a 1:00 pm, el próximo viernes