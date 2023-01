Invitan a donar sangre en La Rodadora

Ciudad Juárez.— Con el fin de crear conciencia en la comunidad de la importancia que tiene la donación de sangre altruista, el museo La Rodadora Espacio Interactivo llevará a cabo una campaña para recaudar pintas este 2 de febrero, a partir de las 9:00 de la mañana.

Las unidades que se consigan serán destinadas al Banco de Sangre Regional en apoyo a los pacientes que lo requieran, sobre todo para aquellos que padecen enfermedades como cáncer y leucemia, explicó Jazmín Rodríguez, enfermera de La Rodadora.

“Queremos llegar a la gente, sensibilizar a la gente sobre ayudar a las personas, porque es muy típico que sólo se le dona sangre al familiar o al que necesita, pero olvidamos que hay gente que tiene enfermedades o accidentes y queremos sensibilizar en esa parte de ayudar, porque si estamos en las condiciones sanas tenemos beneficios, y al tener donadores de sangre rompemos esos tabús”, mencionó.

Ésta es la primera campaña que realiza el museo, y a los interesados se les tomará una muestra y después de 10 días se les notificará si están aptos para ser donantes.

Rodríguez explicó que en caso de que se detecte alguna anormalidad en la muestra, se le notificará al paciente y se le canalizará con el especialista adecuado.

Algunos de los requisitos que solicitó el banco a los posibles donantes son ser mayor de edad, presentar identificación con fotografía, pesar más de 50 kilos y tener previo ayuno. En caso de tener perforaciones y tatuajes deben ser no menores a 12 meses desde su creación.

También, no haber padecido enfermedades infecciosas como hepatitis, no estar en embarazo o lactancia, no tener síntomas de Covid-19 ni gripe.

Indicó que tienen contemplado que la jornada finalice al mediodía, por eso es necesario inscribirse para participar en la campaña de sangre.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al número de teléfono (656) 557-0581.

Cuándo: El 2 de febrero, a partir de las 9 de la mañana