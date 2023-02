Invitan a diplomado sobre educación especial

Ciudad Juárez.- Ante la falta de apoyo de instituciones gubernamentales para capacitar personal que trabaje o tenga niños con necesidades educativas especiales, el Centro de Atención Psicológica, Autismo y Aprendizaje (CAPAA) A.C. ofrece diplomados para personal docente, trabajadores de la salud y padres de familia.

“Falta mucha capacitación para los maestros en el aula y no hay apoyos; la capacitación para el primer diplomado, Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial, salió con recursos del proyecto de apoyo para las asociaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal, nada más en la primera generación, en la segunda y tercera nosotros los ofertamos”, dijo Alegría Vázquez Ponce, coordinadora terapéutica de fundación.

PUBLICIDAD

CAPAA A.C. se constituyó en el 2018 como fundación, pero desde el 2015 iniciaron con sus operaciones ante la necesidad de terapias en el área del aprendizaje de diversos padecimientos, como el síndrome de Down, espectro autista, trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH) o sin hiperactividad, problemas de lenguaje y aprendizaje.

La organización reportó que actualmente tiene registrados 90 niños, y desde el 2018 hasta la fecha han atendido a mil usuarios; de esa cantidad, 800 niños se beneficiaron por medio de terapias individuales de lenguaje, aprendizaje y autismo, y 200 fueron mediante talleres de grupo de apoyo para padres, docentes, asistentes educativos y públicos en general, detalló la coordinadora.

Entre los servicios que se ofrecen está la capacitación de diplomados que permitan a la comunidad en general tener las herramientas para la intervención de niños cuando se detecte algún rasgo que impida el desarrollo neuronal adecuado de un niño.

En este año, la fundación creo el diplomado Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial, el cual tiene como objetivo de capacitar a un ‘maestro sombra’, que puede ser un padre de familia, enfermera, asistente educativo, docente o trabajador de salud.

La función del ‘maestro sombra’ es elaborar un plan de intervención con el que se monitorea la autonomía que el niño va adquiriendo mediante su proceso de terapia, que va de acuerdo con las necesidades específicas del menor, dijo la entrevistada.

“El diplomado Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial es para que se conozca cuál es el papel de un ‘maestro sombra’; no es ser asistente del niño, no es cubrirle todas las necesidades, sino es con un plan de intervención para ir viendo la autonomía del niño, cómo liderar en ciertas situaciones en la casa, por eso está dirigido al público en general, para las personas que quieran capacitarse y aprender el área técnica, no sólo es la teoría, también hay que saber cómo aplicar la parte técnica y cómo trabajar y diseñar planes de intervención”, detalló la coordinadora de la fundación.

El diplomado es de 12 módulos, tiene una duración de un año, estará avalado por la Universidad Regional del Norte (URN) y hay cupo limitado. El registro está abierto y contará con especialistas en cada área como neurólogos, sexólogos, psicólogos, tanatólogos, entre otros. La fecha de su inicio será el 4 de marzo.

Los temas que se impartirán son: Bases de la educación especial, Dificultades del lenguaje, Dificultades de aprendizaje, Autismo, TDAH, Síndrome de Down, Estimulación e integración sensorial, Psicofarmacología, Primeros auxilios, Sexualidad en las necesidades educativas especiales, Intervención en crisis de ansiedad e inclusión, además de Integración y calidad de vida.

“Nos preocupamos por el menor, pero también queremos concientizar y educar, pero necesitamos apoyo, en una ocasión se metió una solicitud al departamento de programas de apoyo para la capacitación y en una convocatoria en la página de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en el 2021; quedaron de hablarnos pero ya no nos dijeron nada porque fue cuando dejaron de dar la ayuda”, dijo la coordinadora de la fundación.

La capacitación se dará en las instalaciones del Centro de Atención y Asesoría para la Familia, A.C. (CAAF), ubicado en la calle Misión de Alcalá, 2503, fraccionamiento Jardines de Santa Mónica.

Para más información llame al teléfono (656) 553-4021, o en la página de Facebook de la fundación CAPAA.

redaccion@redaccion.diario.com.mx